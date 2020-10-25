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    苗栗風箏節上菜 千隻「箏」奇鬥豔

    2020苗栗風箏文化暨客家美食節昨天登場，各式繽紛的大型風箏在空中飛揚。（記者彭健禮攝）

    2020苗栗風箏文化暨客家美食節昨天登場，各式繽紛的大型風箏在空中飛揚。（記者彭健禮攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕2020苗栗風箏文化暨客家美食節昨天熱鬧登場，各式大型風箏將天空妝點得繽紛絢麗；苗栗市公所表示，活動一連2天在苗栗市經國路河濱公園舉辦，計有15個風箏團隊、近百位風箏達人，帶來逾千隻風箏展演，會場並備有客家美食，歡迎大家來賞風箏、玩風箏、啖美食。

    15團隊、近百位達人展演

    昨天由苗栗市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人共同放飛大型軟體茶壺風箏，為活動揭開序幕，客委會、交通部觀光局、中油、長春石化的茶壺造型風箏也同步升空，傳遞客家人好客、奉茶分享「壺（福）」氣的人文關懷精神。

    放飛「大茶壺」 傳遞奉茶精神

    受武漢肺炎疫情影響，國際團隊今年無法來台表演，但授權國內風箏選手展演他們設計製作的風箏，有德國的彩色大魚、荷蘭的恐龍、紐西蘭的壁虎、新加坡的蜈蚣等。

    國內風箏團隊則由亞洲國際風箏聯合會與15個風箏團隊連袂演出，包括全台首次演出的大型軟體「白鶴」箏鬥「黑鷹」的四線特技風箏，30公尺黑鯨魚及300公尺長的串聯小牛風箏，還有毛怪、史迪奇、米老鼠、唐老鴨等超萌卡通造型風箏和特技風箏表演秀。

    除了白天節目，昨晚也安排藝術團體御鼓坊、海馬樂團、舞工廠等帶來精彩的鼓舞表演，夜空則有璀璨的夜光風箏展演。

    大型風箏施放區 民眾禁入

    苗栗市公所表示，有鑑於先前新竹風箏節發生孩童被捲上天的狀況，大型風箏施放區禁止民眾進入，以確保活動安全性。活動詳請可至http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

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