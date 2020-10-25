最美區間車 今花蓮車站見面會

剛抵台的EMU900型電聯車，今將移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為上午10時至下午4時。（記者王峻祺攝）

2020/10/25 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「地表最美區間車」EMU900型通勤電聯車，昨抵花蓮港，吸引數百名鐵道迷守在台鐵臨港線、北迴線至花蓮車站的沿線，爭相目睹新車風采！台鐵安排其中1列新車，今早10點至下午4點在花蓮車站舉辦「新車見面會」，供民眾近距離一睹區間新車以「A Smiling Welcome」（笑臉迎人）為主體設計的現代感外觀，包括採銀色流線型車殼加上墨黑鏡面、車頭搭配綠色腰帶勾勒微笑線型。

EMU900型通勤電聯車 新車到港

台鐵引入EMU900型通勤電聯車，2列共20輛的新車昨抵台，500輛900型通勤電車將在3年內陸續交車，以淘汰舊有車種，將列車安全、外觀、美學及服務、運能等都整體升級，新車預計明年春節上路先投入北部都會區；另外，預計明年6月交車的600輛「城際列車」，則會以花東運輸為主。

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主持新車到港儀式的台鐵局長張政源說，為讓更多民眾一睹新車的微笑魅力，今天將1列10輛編組全新EMU900型電聯車移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為上午10時至下午4時，歡迎民眾一同迎接並見證首批台鐵通勤生力軍登台的歷史時刻。

由於EMU900型通勤電聯車被台鐵比喻為「新生兒誕生」，昨也特別派出79歲、稱號「蒸汽火車國王」的DT668機車擔任迎接禮賓車，象徵台鐵老幹新枝，將提供更優質服務。交通部政務次長陳彥伯昨出席迎車儀式，也期許台鐵落實相關安全、不容打折。

縣長徐榛蔚說，感謝台鐵讓花蓮民眾目睹微笑列車的魅力，也期盼交通部能在東部快鐵的部分給予更大、更立即的協助，盡快更新場站並完成鐵路高架化及雙軌電氣化，便利東部交通。

由於台鐵2部蒸汽機車頭「DT668蒸汽火車國王」、「CT273機關車女王」昨天分別在花蓮及宜蘭出任務，也因此台鐵預計下週二在花蓮舉辦國王女王機關車聯合出征，目前暫定「8782次」27日上午10點以自花蓮車站發車開往光復，鐵道迷可別錯過。

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