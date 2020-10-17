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    首頁　>　生活

    《屏東》台灣慢城聯盟年會 竹田、瑪家力拚入列

    竹田鄉長傅民雄（左）、瑪家鄉鄉長梁明輝（右）是屏東縣唯二的台灣慢城聯盟成員。（記者邱芷柔攝）

    竹田鄉長傅民雄（左）、瑪家鄉鄉長梁明輝（右）是屏東縣唯二的台灣慢城聯盟成員。（記者邱芷柔攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣慢城聯盟昨天在屏東縣竹田鄉舉辦年會，11個成員鄉鎮長出席，屏東縣的竹田鄉、瑪家鄉都是聯盟成員，力拚成為下一個國際慢城。台灣慢城聯盟主席、花蓮縣鳳林鎮長蕭文龍表示，國際慢城是新興旅遊指標，能提升台灣國際能見度。

    鳳林等4鄉鎮獲國際慢城認證

    義大利發起的「慢城（Slow City）」近年蔚為風潮，其認證涵蓋7大面向、8大公約與72項指標，致力保護自然環境，宣揚文化多樣性和每個城鎮的獨特性，台灣慢城聯盟11個成員中，除了已取得國際認證的花蓮鳳林、嘉義縣大林、苗栗縣南庄與三義等4鄉鎮，還有屏東的竹田、瑪家，及台東池上、雲林古坑、台東鹿野、台中市和平、花蓮玉里等，正爭取國際認證中。截至2020年5月，全球已有30個國家、264個城市通過國際慢城認證。

    新興旅遊指標 提升台灣能見度

    竹田鄉長傅民雄表示，竹田鄉周邊的潮州、萬丹、內埔都是人口超過5萬人的大鄉鎮，竹田人口僅1.7萬人，符合國際慢城5萬人口以下的條件，竹田還擁有300年六堆客家文化歷史，正走在國際認證路上，盼讓更多人看見、認識竹田。

    瑪家鄉長梁明輝表示，當地部落生活與慢城理念不謀而合，舊筏灣石板屋遺址、排灣族文化是瑪家最大的特色，公所也推出有機紅藜作為慢城推廣農產品，力拚成為下個國際慢城。

    蕭文龍說，國際慢城義大利聯盟總部、韓國聯盟等地能看見中華民國國旗，台灣能獲得國際盟友支持，讓他感到欣慰與驕傲。

    蔡英文電賀 期許薪傳文化遺產

    台灣慢城聯盟舉辦年會，總統蔡英文特別電賀，期許藉由慢城年會薪傳地方文化遺產，踐履自然生態保育，攜手形塑特色深度的國民旅遊；國際慢城總部主席Stefano Pisani及韓國慢城推動者、國際慢城總部副主席孫大鉉，也特別錄製影片跨海祝賀；Stefano Pisani表示，在疫情衝擊下，慢城的理念更顯重要。

    台灣慢城聯盟昨天在竹田鄉天使花園舉辦年會，11個成員鄉鎮長合體出席。（記者邱芷柔攝）

    台灣慢城聯盟昨天在竹田鄉天使花園舉辦年會，11個成員鄉鎮長合體出席。（記者邱芷柔攝）

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