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    首頁　>　生活

    創造汐止基隆雙贏 侯友宜爭取自建汐東線

    2020/10/15 05:30

    〔記者賴筱桐、蔡思培、何玉華／綜合報導〕交通部前天邀集北北基3位市長共商北北基軌道路網整合，決議捷運汐止民生線將與台北市脫鉤，在汐止到東湖段（汐東捷運）與基隆捷運共同整合為中運量系統；新北市長侯友宜昨表示，願意承擔「汐東線」的興建責任，將向交通部爭取自建，早日解決汐止和基隆的交通問題。

    汐止民生線 將與台北市脫鉤

    侯友宜指出，北北基軌道建設涉及周邊縣市的共同發展，不能有本位主義，汐止居民等待捷運汐止民生線已18年，汐止交通壅塞嚴重，必須趕快興建捷運打通交通路廊，北北基3市已取得共識，汐民線的汐止到東湖段與台北市脫鉤，獨立為「汐東線」。

    汐東線不用再經過可行性評估

    侯友宜說，「汐東線」捷運將與基隆捷運整合，以共同的中運量系統、共同軌道行駛在大同路，汐止居民可從汐東捷運銜接文湖線，或搭乘基隆捷運銜接到板南線、到南港站銜接高鐵，此案不用再經過可行性評估，只要交通部核定綜合規劃就能施工，創造新北、基隆雙贏，「汐止人、基隆人已經沒有時間再等了！」

    他說，新北市有興建捷運三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌的能力與經驗，汐東線在新北轄區，新北市希望「自己的捷運自己蓋，好壞自己承擔」，工程進度也方便掌控，相關經費將重新盤點，盼北北基軌道路網平台儘速召開第2次會議，確立推動目標、方向與經費分攤等細節。

    針對北宜高鐵的規劃，侯友宜也說，希望中央增設平溪站，帶動東北角城鄉發展與觀光旅遊。

    北市捷運局︰依照交通部指示

    對於侯友宜表態爭取興建「汐東線」，台北市捷運局表示，尊重侯的看法，一切依照交通部的指示，捷運汐止民生線的路線規劃，是從台北市大稻埕經過基隆河、內湖、東湖一路到新北市汐止區，若新北市成功爭取自建汐東捷運，汐止民生線運量可能受影響，要重新規劃檢討，等交通部有更明確的方向後，才能針對汐止民生線進行評估。

    新北爭環狀線經營權 北市反對

    另外，對於新北市力爭環狀線經營權，台北市長柯文哲昨表示，誰興建、誰營運、誰負責，台北市不可能讓新北市綁架北環、南環、東環段，環狀線不可能分開營運，希望交通部協調；北市副市長黃珊珊也說，環狀線繼續由台北捷運公司經營會更適宜，「而非只是爭取一時半刻的經營權」。​

    對此，新北市府捷運工程局局長李政安回應，新北市已去函台北市，強烈表達將環狀線經營權收回，改由新北捷運公司自營的堅定立場，環狀線第一期工程都在新北境內，由新北出資、中央補助，台北市沒有出錢，新北市政府願意自負盈虧，自己的捷運自己負責。

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