搶秋冬國旅 飯店優惠多

瓏山林台北中和飯店「美食套餐券」，台北旅展限定3.8折、每張1360元整（原價3608元）。（瓏山林台北中和飯店提供）

2020/10/15 05:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕號稱全台規模最大的2020台北國際旅展10月30日至11月2日將在台北南港展覽館登場，有五星飯店搶先推出線上旅展；台北美福大飯店推出萬元以下「五星饗宴住宿券」，平均每人不到2500元就能入住卓越五星飯店；福容大飯店祭出連鎖餐券買10送2，住宿券最低下殺2.3折。

瓏山林 蘇澳、中和館推好康

瓏山林集團旗下飯店搶先在台北國際旅展登場前推出線上訂購，其中瓏山林台北中和飯店歷年熱銷數千張的美食套餐券，旅展下殺38折、每張1360元，可任選9菜1湯的中式美饌或海陸全包的西式套餐；擁有天然冷溫泉泡湯的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，首度推出3天2夜住宿券，祭出64折優惠，可任選1房2晚或2房1晚使用，旅客在跨年假期與228連假入住不加價。

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北投亞太 一泊二食7900元

北投亞太飯店線上旅展即起開跑，今年推出最低37折年度限定超殺優惠，包含經典雙人客房一泊二食平日住宿券，從1萬2900元起下殺到7900元，經典雙人客房一泊一食平日住宿券6700元 ，旺季平日不加價，4到9月可享假日免加價優惠。

台北君悅 午晚餐烤肉吃到飽

台北君悅酒店自10月16日起，每週五晚餐、週六至週日的午晚餐時段限時在2樓茶苑推出「歐陸現切肉食主義」，無限供應香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德國烤豬腳、多汁雞腿串等各式燒烤總匯。

微環島套券 老爺酒店皆可住

老爺酒店集團也提前在10月23日舉辦線上旅展方便旅客掃貨，推出「微環島套券」，持A券可入住礁溪、知本或北投老爺1晚，或4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店2晚，持1張B券可入住4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店1晚，或南西、林森2家會館2晚。

美福美食通用券 下殺49折

美福大飯店線上旅展主打商品包含大胃王激推的「彩匯自助餐券」最低64折起，下午茶券每人690元，就能大啖異國百匯料理。此外，每年備受消費者喜愛的「超值美食通用券」，一券就可在館內港台日義4大風格餐廳擇一選用，折扣下殺49折。

福容大飯店線上旅展在10月26日至11月25日開賣，推出熱銷常勝軍連鎖餐券，買10送2，平均只要733元，就能品嘗中、日式套餐或精彩自助百匯美食。

2020 ITF台北旅展優惠即將登場，瓏山林飯店推優惠搶國旅商機。（瓏山林飯店提供）

北投亞太飯店線上旅展10月12日開賣，經典雙人客房一泊一食平日住宿券每張6700元 ，旺季平日不加價。（業者提供）

2020台北國際旅展及各家飯店線上旅展優惠

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