為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶秋冬國旅 飯店優惠多

    瓏山林台北中和飯店「美食套餐券」，台北旅展限定3.8折、每張1360元整（原價3608元）。（瓏山林台北中和飯店提供）

    瓏山林台北中和飯店「美食套餐券」，台北旅展限定3.8折、每張1360元整（原價3608元）。（瓏山林台北中和飯店提供）

    2020/10/15 05:30

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕號稱全台規模最大的2020台北國際旅展10月30日至11月2日將在台北南港展覽館登場，有五星飯店搶先推出線上旅展；台北美福大飯店推出萬元以下「五星饗宴住宿券」，平均每人不到2500元就能入住卓越五星飯店；福容大飯店祭出連鎖餐券買10送2，住宿券最低下殺2.3折。

    瓏山林 蘇澳、中和館推好康

    瓏山林集團旗下飯店搶先在台北國際旅展登場前推出線上訂購，其中瓏山林台北中和飯店歷年熱銷數千張的美食套餐券，旅展下殺38折、每張1360元，可任選9菜1湯的中式美饌或海陸全包的西式套餐；擁有天然冷溫泉泡湯的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，首度推出3天2夜住宿券，祭出64折優惠，可任選1房2晚或2房1晚使用，旅客在跨年假期與228連假入住不加價。

    北投亞太 一泊二食7900元

    北投亞太飯店線上旅展即起開跑，今年推出最低37折年度限定超殺優惠，包含經典雙人客房一泊二食平日住宿券，從1萬2900元起下殺到7900元，經典雙人客房一泊一食平日住宿券6700元 ，旺季平日不加價，4到9月可享假日免加價優惠。

    台北君悅 午晚餐烤肉吃到飽

    台北君悅酒店自10月16日起，每週五晚餐、週六至週日的午晚餐時段限時在2樓茶苑推出「歐陸現切肉食主義」，無限供應香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德國烤豬腳、多汁雞腿串等各式燒烤總匯。

    微環島套券 老爺酒店皆可住

    老爺酒店集團也提前在10月23日舉辦線上旅展方便旅客掃貨，推出「微環島套券」，持A券可入住礁溪、知本或北投老爺1晚，或4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店2晚，持1張B券可入住4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店1晚，或南西、林森2家會館2晚。

    美福美食通用券 下殺49折

    美福大飯店線上旅展主打商品包含大胃王激推的「彩匯自助餐券」最低64折起，下午茶券每人690元，就能大啖異國百匯料理。此外，每年備受消費者喜愛的「超值美食通用券」，一券就可在館內港台日義4大風格餐廳擇一選用，折扣下殺49折。

    福容大飯店線上旅展在10月26日至11月25日開賣，推出熱銷常勝軍連鎖餐券，買10送2，平均只要733元，就能品嘗中、日式套餐或精彩自助百匯美食。

    2020 ITF台北旅展優惠即將登場，瓏山林飯店推優惠搶國旅商機。（瓏山林飯店提供）

    2020 ITF台北旅展優惠即將登場，瓏山林飯店推優惠搶國旅商機。（瓏山林飯店提供）

    北投亞太飯店線上旅展10月12日開賣，經典雙人客房一泊一食平日住宿券每張6700元 ，旺季平日不加價。（業者提供）

    北投亞太飯店線上旅展10月12日開賣，經典雙人客房一泊一食平日住宿券每張6700元 ，旺季平日不加價。（業者提供）

    2020台北國際旅展及各家飯店線上旅展優惠

    2020台北國際旅展及各家飯店線上旅展優惠

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    10/14 各報重點新聞一覽
    2020/10/14 06:15

    10/14 各報重點新聞一覽

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播