台師大研究：過半台灣人 運動習慣「疫」立不搖

台師大研究團隊發現，台灣高達51％民眾疫情前後皆保持相同的健身運動時間與強度。（資料照）

2020/10/15 05:30

健身時間、強度不變者 較全球多近一倍

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣師範大學體育學系研究講座教授張育愷昨分享國內首份針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）與民眾健身運動習慣相關性研究，結果發現，台灣高達五十一％民眾於疫情前後保持相同的健身運動時間與強度，較全球二十六％多出近一倍。

張育愷表示，研究團隊以今年三月參與德國波茨坦大學橫跨一○一國的大型研究為基礎，針對國內近一千二百名民眾進行線上問卷，調查疫情前後健身運動習慣的變化，結果發現，有五十一％於疫情前後保持相同的健身運動時間與強度，較全球二十六％多出近一倍，顯示台灣防疫有成，讓國人多保持原本的生活模式。

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疫情中減少運動頻率者 易心情低落

張育愷指出，該研究也發現，疫情前運動頻率為每週兩天以上者，能夠有好心情，疫情中減少運動頻率，容易產生心情低落現象，維持健身運動習慣則可減少居家檢疫、居家隔離時的孤獨感與孤立感，可保持心情穩定。

張育愷強調，該研究也以統計模型進行推估，未來若再有傳染病疫情發生，不只超過五十六％的台灣民眾可保持原來的健身運動頻率，更有十五％至二十七％可能增加頻率，研判可能與疾病流行會提高民眾警覺意識、更注重健康，進而養成良好習慣有關。

此研究結果已發表於國際期刊《國際環境研究與公共衛生期刊（International Journal of Environment Research and Public Health）》。

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