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新北「新巴士」 7月再增17條收費路線

新北市免費提供接駁服務的「新巴士」陸續轉型為收費的市區公車，7月起將再增加17條路線。 （記者何玉華攝）

新北市免費提供接駁服務的「新巴士」陸續轉型為收費的市區公車，7月起將再增加17條路線。 （記者何玉華攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的「新巴士」已轉型成市區公車的收費營運方式，第二波有十七條路線將從七月一日起收費，受影響最多的分別是汐止區有六線、五股區有四線，另外，還有板橋、泰山、新店、中和區等，多位市議員擔心民眾的權益受損，要求維持原班次、假日不減班；交通局長鍾鳴時表示，多數都是原路線、原班次，並視民眾需求機動調整班次。

汐止增6線、五股增4線 影響最大

在新北市升格前的鄉鎮市公所時代，各公所自闢免費接駁巴士，升格改制後轉型成「新巴士」，仍沿襲免費的服務，因為許多路線與市區公車重複，交通局推動轉型成市區公車，首波七條路線已從今年元旦起，比照市區公車以一段票收費，七月一日起再新增十七條路線收費。

這十七條即將收費的路線包括：汐止區F906、F908、F912、F916、F917、F918，五股區F221、F222、F223、F225，板橋區F501、F502，泰山區F215、F216，新店區F705、F706，中和區F511。

議員︰假日班次不能再減少

市議員賴秋媚指出，不反對合理的收費，但一定要確保民眾的搭乘權益，在收費後，假日班次不能再減少；鍾鳴時表示，多數的路線都有配合里民的需求，適度延伸或調整，並在既有的班次基礎上機動調整增班。

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