為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南》青草國小 首創客語機器人授課

青草國小學童與客家語學習機器人共學，興致高昂。（記者劉婉君攝）

青草國小學童與客家語學習機器人共學，興致高昂。（記者劉婉君攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕推動校園數位學習環境，南市自去年起，兩年內陸續規劃五十間創新智慧學習教室，安南區青草國小並與台南大學合作，首創客家語學習機器人，讓學生透過與機器人共學的方式，提升學習興趣，學生的學習意願明顯提高。

小六生覺得新鮮 樂於學習

青草國小創新智慧學習教室昨天揭牌，校長曾文欽並現場演練透過客家語學習機器人教學的情形，小學生一邊聽著校長授課，一邊操作平板電腦與機器人互動。六年級的施洧彤說：「很新奇、很有趣，每天都想和機器人一起學習。」另一位小六生邱杰鋐說，以前上課時怕影響其他同學，有問題時不方便舉手發問，現在可以立即向機器人提問，也可以馬上獲得講解。

曾文欽表示，青草國小在企業的支持下，成為全市六所與機器人共學的學校之一，上學期應用在數學補救教學上，有明顯的成效，學生的學習興趣提高，成績也提升，在未使用機器人上課時也能維持學習，因此這學期再加入客家語。

南大研發機器人 輸入千餘題庫

台南大學教授李健興說，南大研究團隊與女媧創造Kebbi Air機器人、真平企業電子書客家語學習資源，共同開發智慧IRT客家語學習機器人，並在客家委員會同意下，將超過一千二百題客家語學習評量試題，及國小一至六年級的客家語學習內容，提供給教學現場的師生進行人機共學。

目前有仁德、歸仁兩所國中及仁德、歸南、青草、崑山等四所國小參與人機共學，進行的語言課程還有台語與英語。

教育局表示，創新智慧學習教室導入AI人工智慧、物聯網、穿戴式設備與創客設備等新興科技，應用數據分析與悅趣化平台，進行適性化補救教學，及導入智慧型機器人進行人機共學與AI跨域學習。教育局資訊中心也與成功大學團隊合作，將人工智慧課程融入國中小課程，並請南大研究團隊將人工智慧應用於輔助教學，未來也希望能將人機共學課程與未來教育模式推廣至其他學校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-06-09 09:53

文化部PO文盼活動高朋滿座 這張P圖遭酸永得滿座

2020-06-09 07:14

南投一家5口中毒報告出爐 禍因是誤食「綠褶菇」

2020-06-09 08:12

烏日知高圳停車位不夠 住戶建議廢棄籃球場改建停車場 影片

2020-06-09 09:02

鋒面漸遠各地轉多雲時晴 週末留意熱帶擾動發展

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播