台南》青草國小 首創客語機器人授課

青草國小學童與客家語學習機器人共學，興致高昂。（記者劉婉君攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕推動校園數位學習環境，南市自去年起，兩年內陸續規劃五十間創新智慧學習教室，安南區青草國小並與台南大學合作，首創客家語學習機器人，讓學生透過與機器人共學的方式，提升學習興趣，學生的學習意願明顯提高。

小六生覺得新鮮 樂於學習

青草國小創新智慧學習教室昨天揭牌，校長曾文欽並現場演練透過客家語學習機器人教學的情形，小學生一邊聽著校長授課，一邊操作平板電腦與機器人互動。六年級的施洧彤說：「很新奇、很有趣，每天都想和機器人一起學習。」另一位小六生邱杰鋐說，以前上課時怕影響其他同學，有問題時不方便舉手發問，現在可以立即向機器人提問，也可以馬上獲得講解。

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曾文欽表示，青草國小在企業的支持下，成為全市六所與機器人共學的學校之一，上學期應用在數學補救教學上，有明顯的成效，學生的學習興趣提高，成績也提升，在未使用機器人上課時也能維持學習，因此這學期再加入客家語。

南大研發機器人 輸入千餘題庫

台南大學教授李健興說，南大研究團隊與女媧創造Kebbi Air機器人、真平企業電子書客家語學習資源，共同開發智慧IRT客家語學習機器人，並在客家委員會同意下，將超過一千二百題客家語學習評量試題，及國小一至六年級的客家語學習內容，提供給教學現場的師生進行人機共學。

目前有仁德、歸仁兩所國中及仁德、歸南、青草、崑山等四所國小參與人機共學，進行的語言課程還有台語與英語。

教育局表示，創新智慧學習教室導入AI人工智慧、物聯網、穿戴式設備與創客設備等新興科技，應用數據分析與悅趣化平台，進行適性化補救教學，及導入智慧型機器人進行人機共學與AI跨域學習。教育局資訊中心也與成功大學團隊合作，將人工智慧課程融入國中小課程，並請南大研究團隊將人工智慧應用於輔助教學，未來也希望能將人機共學課程與未來教育模式推廣至其他學校。

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