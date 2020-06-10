台中機捷橘線首場說明會 大雅登場

台中機捷橘路線圖

2020-06-10 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕台中機場捷運橘線起點為沙鹿區台中機場，終點至霧峰區，共有二十六座車站。為聽取沿線居民建議，台中市交通局於九日至十一日，一連三天分別在大雅、大里、北區區公所舉辦「台中機場捷運橘線計畫」說明會，交通局長葉昭甫表示，市府已完成機場捷運橘線可行性初步規劃，希望今年底提案至交通部，明年度中央審核完畢。

台中機場至霧峰 長29.2公里 估花13年完工

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交通局指出，機場捷運橘線規劃從台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中火車站、中興大學、台中軟體園區，終點在省議會紀念園區附近，全長約二十九．二公里，共設置二十六座車站，涵蓋沙鹿區、大雅區、北屯區、北區、中區、大里區與霧峰區。其中，水湳轉運中心至中興大學間為十一座地下車站，其他十五座則為高架車站，若順利推動，初估最快也要十三年時間才能完工。

26車站 水湳至興大間11座地下 其餘高架

昨日首場說明會，市議員楊典忠、徐瑄灃均到場參加，其他市議員則派代表出席。神岡區居民王淑英說，多年前機捷橘線初步規劃時，就一再透過民代反映，要經過神岡區，但依舊沒將神岡納入。徐瑄灃表示，神岡區沒有鐵路經過，如今捷運也沒行經，對神岡人很不公平。楊典忠指出，公聽會沒在海線舉辦，希望市府也能在海線辦理，聽取當地沙鹿跟清水居民的建議。

神岡人不滿未行經 海線民代促開公聽會

大雅區居民廖先生、上雅里里長張睿倉皆提及，中清路經常塞車，但大雅至台中機場全線規劃高架車站，施工期間會讓大雅陷入很長的交通黑暗期，希望能比照市區，設計為地下車站。

大雅要求車站地下化 交通局︰成本增2倍

葉昭甫表示，台中機場是中部唯一國際機場，市府為讓往返交通更便利，推動「台中機場捷運橘線」，舉辦說明會向沿線居民說明規劃方向，並聽取在地鄉親、民代、里長建議，以完善設施。機場捷運橘線仍在評估階段，從地區發展潛力、運輸系統特性、道路系統條件，提出建設方案。

至於多數大雅民眾希望能採地下化設計，因高架路線每公里成本約二十億元，地下化每公里成本約六十億元，若成本一直增加，中央通過難度就更高，目前希望今年底提案至交通部，明年度中央審核完畢。

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