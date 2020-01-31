口罩暫停外銷 侯友宜力挺︰先自保

新北市各機關入口都有志工協助量測額溫。（記者陳心瑜攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者何玉華、陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕昨天是春節後開工日，新北市長侯友宜視察防疫工作，被問及中央暫停外銷口罩，行政院長蘇貞昌甚至因而遭部分藝人謾罵「狗官」等風波，侯友宜對中央此一政策表示贊同，強調「我們要先學會保護自己」，照顧國民是官員應盡的責任，且防疫必須中央和地方共同作戰。

53醫院管制 民眾戴口罩才能進

新北市政府昨天召開武漢肺炎第七次防疫應變會議及年後第一次市政會議，市長侯友宜及各局處首長均戴上口罩出席，侯友宜強調，防疫只有過、沒有不及，必須料敵從寬、禦敵從嚴，民眾做好健康自主管理，就是最好的防疫方式；要求第一線與民眾接觸的市府及公所員工，必須戴口罩，轄內五十三間責任醫院，也要要求民眾戴上口罩才能進入。

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13口罩廠產線穩定 勿恐慌囤貨

對於民眾搶購口罩問題，侯友宜強調，口罩沒有數量不足的問題，比較擔心的是民眾因恐慌而搶購，新北市在春節期間已盤點轄內十三家口罩工廠，許多家在初三就已開工，他要求加班趕工，產線穩定，民眾勿因恐慌而囤貨。

收托、接觸者遊中 應自主管理14天

侯友宜也指示社會局，針對托育、長照等機構，以及分布在社區的一千多個據點，包含照顧關懷據點、銀髮俱樂部、課後照顧小衛星等加強防疫。

社會局長張錦麗強調，相關機構的收托對象或接觸者若有自中國返台，應在家自主健康管理十四天，方可送托。

另外，副市長謝政達由張錦麗陪同視察中和民享公共托育中心，實地檢視公托防疫措施；張錦麗指出，長照、身障、托育等機構，都屬於中央「長期照護矯正機關（構）與場所感染管制措施及查核辦法」的適用對象，社會局已要求各機構依照工作指引，確實執行防疫措施，若收托對象或接觸者有中國旅遊史，應在家自主健康管理十四天後，方可送托。

昨天也傳出有家長從澳門旅遊回來，將小孩送到保母家時遭到拒收，憤而向社會局投訴；社會局兒童托育科科長林秀穗表示，尊重保母的判斷跟決定，因幼兒戴口罩有風險，加上空間密閉，保母若有收托其他幼兒，必須為其他孩子的健康把關。

新北市長侯友宜視察幼兒園開學情形，並檢視武漢肺炎每日檢核表。 （記者陳心瑜攝）

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