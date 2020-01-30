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武漢肺炎》口罩廠趕工、增產線 拚貨源充裕

因武漢肺炎疫情影響，便利商店貼出公告28到30日，每人限購三個口罩。（記者王藝菘攝）

因武漢肺炎疫情影響，便利商店貼出公告28到30日，每人限購三個口罩。（記者王藝菘攝）

2020-01-30 05:30:00

今全面開工 南市經發局將了解供應、鋪貨狀況

〔記者王姝琇、陳冠備、張慧雯／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，國內口罩需求日增，業者過年期間陸續加班供貨，今日初六開工，貨源可望更充裕。

台南市經發局過年前即統計台南市主要生產醫療級口罩工廠共五家，包含康那香佳里廠、善竹生物科技公司、格安德工業公司、台灣精碳公司永康廠、恒大公司等，每日生產醫療級平面口罩總產量八十五萬片。經協調，康那香在大年初三即開始營運，每日生產醫療型口罩廿萬片，昨日恒大公司也開了三條生產線；其他工廠今天起將全面開工。經發局長陳凱凌表示，今日將召集口罩工廠與各大通路商開會，了解醫療級口罩供應與鋪貨狀況，同時建立窗口與回報機制。

彰化華新醫材集團董事長鄭永柱指出，目前國內口罩供應狀況不致缺貨，惟政府考量春節期間口罩存量與物流狀況，因此限縮民眾每人每次只能購買三片口罩，然而大部分工廠出貨多為裸裝（一盒五十片）或小包裝每包五片，若零售通路重新包裝成三片一包，會有二次污染的疑慮，他建議限購數量可擴充到五片較佳。

對於外銷部分，鄭永柱說，目前貨物已裝櫃等待報關，但數量要等行政人員上班才知道，今天下午他也會出席經濟部工業局召集相關業者協商會議，將提出建議，請經濟部統一協助業者處理。

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