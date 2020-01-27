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首頁　>　生活

武漢肺炎》台商染病趴趴走 雄檢偵辦

傳染病防治罰責

傳染病防治罰責

2020-01-27 05:30:00

〔記者鮑建信、王榮祥、吳欣恬／高雄報導〕感染武漢肺炎台商返台前吃退燒藥，疑隱匿病情入境小港機場，還跑到舞廳跳舞，涉嫌違反傳染病防治法，高雄地檢署昨分案啟動調查，並指派檢察官吳韶芹偵辦，追究該名台商有無刑責。

高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靜雅昨表示，檢方已主動分案偵辦，並將發函相關單位調閱該名台商的資料，釐清案情。

這名感染武漢肺炎的台商，在中國武漢疑似染病發燒，返台前卻吃退燒藥，躲過發燒檢查入境小港機場後，搭捷運在巨蛋站下車，後來又跑到金芭黎舞廳跳舞，且未戴口罩，導致一名金芭黎舞小姐疑發燒住院隔離，八十幾人在家自主管理，幸好昨天舞小姐初驗為陰性。

雄檢認為該名台商隱匿病情，涉嫌違反傳染病防治法，刑責為三年以下有期徒刑、拘役、罰金，主動展開偵辦，並指派檢察官吳韶芹分他案，指揮苓雅分局調查。

五十多歲台商確診染上武漢肺炎前夕，曾趴趴走到高雄金芭黎舞廳跳舞，受疫情波及的舞廳年初一、初二兩天主動停業，昨更全面消毒，強調會等情況穩定後，再評估何時開張。

高市衛生局追查台商去舞廳時，客人與服務人員約七十人，連同其家人與其返台後曾就醫處所，至少有八十多人被列冊需進行健康追蹤。

舞小姐初驗陰性 複檢結果今出爐

疾管署副署長莊人祥昨指出，該名舞小姐初驗為陰性，相隔廿四小時後複驗如仍為陰性，就能排除感染。複驗結果預計今（廿七）日出爐。

金芭黎舞廳昨進行內全面消毒作業。（記者王榮祥攝）

金芭黎舞廳昨進行內全面消毒作業。（記者王榮祥攝）

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