困理大被捕台籍高中生 平安獲釋／暫時留在香港 陸委會持續關懷、提供法律協助

2019-11-21 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕在香港高中就學的戴姓台生，日前遭困香港理工大學，脫困後被逮捕。陸委會昨表示，戴生已於廿日凌晨獲香港警方同意保釋，陸委會並確認戴生已平安返家，將持續提供法律協助。

香港理工大學近日成為香港反送中抗爭警民衝突熱點，正好在附近活動的戴生一度被困在理大，前天獲准出校，但因年逾十八歲，當場被拘送往葵涌警署。陸委會透過多方聯繫，確認戴生安全無虞，並由駐香港代理處長高銘村陪同戴母和律師親赴葵涌警署處理，戴生昨晨獲港幣兩千元（約新台幣七千八百元）交保。

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據了解，家長轉述，警署有提供食物、衣物和毛毯給戴生，並未打罵，還算客氣。戴家會暫時留在香港，農曆過年回台和家人討論後，才會決定下一步。

陸委會進一步表示，已確認戴姓高中生於廿日凌晨獲保釋平安返家，目前身心疲累休養中，陸委會將持續關懷，並提供相關法律協助。

WMA呼應我外長 聲援被捕醫護

港警越界逮人惹議，外交部長吳釗燮週二透過外交部推特轉發十八日凌晨港警攻堅時，多名現場醫護人員被警方逮捕、扣上束帶的畫面，呼籲世界醫師會（ＷＭＡ）挺身聲援。ＷＭＡ十九日發布聲明表達譴責與痛惜。ＷＭＡ會長豪爾赫（Miguel Jorge）表示，無論如何，醫護人員需要時時刻刻受到保護，敦促香港當局重建人道援助。

聲明指出，據報導，有醫生和其他醫護人員被捕，受傷的學生和示威者得不到醫療援助，因此，ＷＭＡ要求香港當局尊重人權。

聲明並引述ＷＭＡ會長豪爾赫博士說，世界不能容忍醫療服務的瓦解崩潰，敦促香港當局重建人道援助，讓醫護人員在不受警方干預的情況下，照顧所有捲入暴力事件的人。

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