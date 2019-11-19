全國百大教案 國姓長福國小入列

長福國小推動的攀樹課程，讓學童透過低空探索，用不同角度看世界。（記者佟振國攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉長福國小今年以「耕讀山林．放眼世界」為課程主題，透過校園植物觀察、低空探索、國際教育等活動，結合自然、語文以及藝術與人文等多面向，獲選今年全台百大教育專案，是南投縣唯一獲獎的小學，讓偏鄉小校的努力能被更多人看到。

國姓鄉長福國小全校師生加起來不到五十人，但教學方式卻十分創新與活潑，推動的課程方案「耕讀山林．放眼世界」，獲選遠見．天下文化基金會舉辦的「未來教育台灣一百」的全台百大教案。

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校長黃彥超表示，這項計畫要感謝廖婉雯、徐吉清兩位主任及教師黃惠冠的長期付出，設計校園植物觀察，結合自然、語文與藝術人文課程，落實生態與美感教育，培養人文情懷；低空探索則是讓學童透過走繩、攀樹活動，用不同角度感受環境，也學習支持與信任、協助與互動的重要，團隊合作達成目標。

國際教育則是透過「小小地球村」課程，讓學童從身邊的物品，探索自己與世界地球村的關係，讓學童了解地球資源並非無窮盡，而必須珍惜與善用，善盡地球村一份子的責任。

黃彥超指出，雖不期待偏鄉和都會地區擁有一樣豐富的資源，教育改革也並非能一蹴可幾，但有熱心的教師認真實踐，共同為偏鄉教育寫下一個個的故事。

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