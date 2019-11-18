高雄／新台17線濱海聯外道 獲公共工程金質獎

2019-11-18 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕備受左楠地區居民期待的新台十七線濱海聯外道路第一期工程，目前正加緊趕工，預定明年四月完工，近日傳出好消息，工程榮獲行政院公共工程委員會舉辦的第十九屆公共工程金質獎。

工務局長吳明昌表示，原台十七線行經左營及楠梓舊聚落路段，因路幅受限且線型曲折，導致交通瓶頸。因此於原台十七線西側，規劃一條截彎取直的南北向快速道路（新台十七線濱海聯外道路）。

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新台十七線濱海聯外道路全長二千一百公尺，北起橋頭區典昌路，沿高雄大學鄰近地區西側，向南以路面鋪築方式施工，行經多處魚塭，跨越後勁溪後，工程終點止於德民路以南約四十公尺處。

配合濕地生態及後勁溪景致

工務局新工處說明，本工程配合地區濕地生態及後勁溪景致，擴大綠廊設置及建造跨後勁溪景觀橋樑，獲得今年行政院公共工程委員會的金質獎。

一期工程預定明年四月完工

目前施工中為北段第一期，工程內容包含路堤填築、道路及景觀工程、廣昌排水護岸工程及一座跨後勁溪橋樑（跨距一三○公尺），預定明年四月完工，備受楠梓左營地區居民期待；第二期工程也於日前上網公告發包。

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