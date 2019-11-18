同地徵收局處估價不一 鄭文燦：須統一

捷運綠線G02站與建德介壽新闢道路，均使用八德區大庄段二八三一地號土地，然而徵收價格每坪卻差距一萬六千餘元。 （記者魏瑾筠攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員蔡永芳在市政總質詢時指出，捷運綠線G02站與生活圈六號道路新闢路段，都使用八德區大庄段二八三一地號土地，然而兩項工程的協議價購會議時間僅相差三個月，但徵收價格每坪差距卻達一萬六千餘元，揶揄市府「弄賭」！市長鄭文燦回應，因為捷運與生活圈六號道路的價購案估價時間點不同，因此有差異，已要求相關單位統一價格。

蔡永芳抨擊說，同一塊地、遊戲規則一模一樣，結果不同局處在同地號土地進行不同工程，價格卻「喬不攏」，不解市府這樣「怎麼推動建設？怎麼讓民眾參與市政」？

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兩工程相隔三個月 每坪相差一萬六

蔡永芳指出，市府捷運工程局預定價購用地設置捷運綠線G02站，協議價格為每平方公尺一萬三千一百元；工務局配合捷運綠線規劃開闢的生活圈六號道路，相隔約三個月召開協議價購會議，價格為每平方公尺一萬八千元。如此換算下來，同一地號、不同工程的協議價格每坪約相差一萬六一九八元，痛批：「這個問題不可能發生，更不應該發生！」

鄭文燦︰價格不一樣是不對的

鄭文燦對此表示，生活圈六號道路是新闢道路，工務局為了順利開闢，因此略微提高購地價格，盼能減少阻力；捷運局提出的協議價格，則是原始價格，不過，他也認為「價格不一樣是不對的」，已要求兩局處進行調整。

議員︰民眾會誤以為配合價就低

蔡永芳說，同一地號的徵收價格有異，會讓民眾產生如果太配合徵收、價格會較低，如果刁鑽一點，徵收價格就可以提高的觀感，如此會讓負責協議價購的不同局處「滿臉豆花」；鄭文燦連忙澄清說：「不是這樣子。」承諾會讓該處土地徵收價格統一。

工務局長賴宇亭對此表示會檢討改進，此案目前已會同相關單位檢討，未來徵收價格會送至地價評議委員會，由地政局統籌處理。

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