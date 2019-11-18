奧萬大順道遊 布蘭原民市集開張

配合賞楓、賞櫻季，南投縣仁愛鄉親愛村松林部落「布蘭原民市集」昨天正式開幕。 （林務局南投林管處提供）

2019-11-18 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕別只是來賞楓就走！南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區是賞楓勝地，配合賞楓之旅，林務局南投林管處也與奧萬大鄰近的三村五部落合作，開辦「布蘭原民市集」，昨天正式開幕，至明年二月底每個週休假日及春節連假營運，除了在地農特產品展售，也推動部落導覽解說，讓遊客到奧萬大不只是賞楓，還能體驗原鄉部落之美。

行銷農特產 也帶遊部落秘境

南投林管處長李政賢表示，過去遊客到奧萬大旅遊，通常是衝著美麗楓紅而來，鄰近的親愛、萬豐、法治村為泰雅、賽德克、布農族的傳統部落，具有豐富多元的原住民文化，因此林管處三年前結合部落、社區居民，於親愛村松林部落開辦原民市集，並以當地舊部落名稱命名「布蘭原民市集」，配合賞楓、櫻花季開辦。

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原民市集昨天正式開幕，包括戰舞迎賓、伊娜谷黃金香糯米收穫祭入穀倉儀式等活動，現場並有各種地方農特產品展售，南投林管處也針對三村五部落培訓導覽解說人員，並盤點部落資源製作導覽地圖與解說牌，開辦「部落悠遊趣」活動，由族人帶領遊客深度認識部落秘境景點、特有文化、農特產品及祖先們生活的智慧與故事，讓賞楓之旅更豐富。

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