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中和銀新生活城 侯友宜：納入運動需求

2019-11-18 05:30:00

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕高齡化社會來臨，新北市政府推動「醫、動、養」願景工程，選定在三重區碧華國中及中和區積穗國中旁邊用地興建「銀新未來城」及「銀新生活城」；市長侯友宜昨天視察中和區「銀新生活城」用地，他要求規劃設計納入民眾的運動需求、開放積穗國中操場，評估當地交通動線及興建停車場等。

衛生局長陳潤秋表示，中和區「銀新生活城」是參考日本高齡住宅規劃，低樓層支援附近民眾的醫療與長照服務，包含社區藥局、居家服務、托老托幼設施等，中高樓層是喘息與住宿型長照機構，並納入運動、停車場等生活支援設施。

中和區籍議員包括陳錦錠、金瑞龍、游輝宂、張維倩、張志豪等人都到場關心，紛紛提出在地居民運動、停車、交通等需求。張志豪表示，老中青三代共榮共存的概念很好，但不要讓「銀新生活城」變成鄰避設施，希望市府爭取前瞻經費，一併規劃興建地下停車場。

侯友宜要求衛生局妥善規劃，不能像以前的安養設施成為不受歡迎的鄰避設施，並開放積穗國中操場供附近民眾運動。

瑞芳象鼻岩 將由志工、保全巡邏

另外，新北市瑞芳區象鼻岩是著名景點，但有遊客恣意攀爬，破壞地質且有安全疑慮，侯友宜昨天前往勘查，他表示將安排志工、保全人員巡邏，做好交通、安全維護，市府將於十一月廿八日召開自然紀念物審議會，未來由市府觀光旅遊局主導，讓象鼻岩永續經營，成為深澳及東北角最亮眼的觀光景點。

象鼻岩地權複雜，涉及私人地，並非東北角暨宜蘭海岸國家風景區管轄範圍，屬「三不管」地帶，侯友宜日前強調「新北市絕無三不管地帶」，「只要三不管，就是市府來管！」他身為新北市長，沒有推託之詞。瑞芳區公所目前已在象鼻岩周邊拉起警戒繩，也加派人力巡邏，民眾已無法隨意攀爬。

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