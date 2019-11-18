捷運環狀線噪音降低 拚年底通車

捷運環狀線車廂連通，且座椅明亮舒適。（記者何玉華攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者何玉華／新北報導〕全長十五．四公里的新北環狀捷運線第一階段工程，十月二十五日已通過初勘，近期將由交通部履勘，如果一切順利，今年底可望通車，新北市長侯友宜昨天偕同多位市議員搭乘體驗，從新莊區頭前庄站搭到中和區景安站，視察噪音改善成果及車站內的轉乘指標動線等，侯友宜及議員們在搭乘後表示，列車平穩，轉彎處的噪音也有明顯改善。

與議員搭乘 侯友宜讚列車平穩

記者隨行採訪，感受到環狀線列車的車速頗快，啟步時因動能強，列車有些搖晃，車廂的隔音效果不錯，聽不到太大的行車噪音，每節車廂都有放置行李的設施，對於要轉乘機場捷運的出國民眾相當友善。

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初勘12項改善事項 已完成9項

捷運工程局長李政安指出，環狀線第一階段工程，委員在初勘時共提出十二項改善事項，目前已完成九項，尚有列車妥善率、穩定性及北捷公司的小瑕疵等三項正在改善中，完成後報請交通部履勘，通過後即可準備營運。

侯友宜及議員們視察頭前庄站、景安站的轉乘動線，目前正在做通車前的準備，出入口有告示牌，宣傳環狀線即將通車，與原車站出站的動線分流大致清楚。

車站動線清楚 14座有8座轉乘站

侯友宜等人在搭乘後表示，列車非常平穩、乘坐舒適，車站的動線指標也很清楚，讓民眾很快找到銜接的路線，希望初勘後的小缺失盡快改善，趕在今年底通車，成為新北市最主要的環狀捷運動脈。

對於試車期間，沿線民眾抱怨的噪音問題，侯友宜表示，轉彎處的噪音已經改善，符合環保法規，在架設鋼輪的自動潤滑器、加裝隔音牆後，噪音已大幅下降，昨天試乘沒有「吱、吱」的尖銳聲。

環狀線起點是新店大坪林站，終點是新莊區新北產業園區站，十四座車站中有八座是轉乘站，包括大坪林站可轉乘松山新店線，十四張車站未來轉乘安坑輕軌，景安站、頭前庄站可轉乘中和新蘆線，中和站有興建中的萬大中和線，板橋站和新埔民生站可轉乘板南線，新北產業園區站串接機場捷運。

新北市長侯友宜（左四）與多名議員昨天試乘捷運環狀線。（記者何玉華攝）

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