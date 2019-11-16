《桃園》日式宿舍群變身 中壢「壢景町」開張

「壢景町」導覽人員換上和服，讓人彷彿走進時光隧道。（記者許倬勛攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者許倬勛／中壢報導〕位於中壢警分局旁的日式宿舍群，歷經近八十年光陰仍保存完整，曾見證台灣首次民主街頭運動「中壢事件」，是書寫城市記憶的重要建築，市府將其活化打造為「壢景町」，昨開館營運，邀民眾回味老宿舍的前世今生。

歷史建築 市府斥資5300萬修復

中壢警分局日式宿舍群建於日治時代、昭和十六年（一九四一年），當時「中壢保甲聯合會」購置一塊土地並向居民募款建造中壢郡役所，即是現今的中壢警分局公務宿舍，讓彼時的大人（警察）與眷屬居住；二○一二年公告登錄為桃園市歷史建築，市府文化局去年斥資五千三百萬元修復。

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「壢景町」內共有三棟建築，分別為獨棟Ａ棟的分局長宿舍，Ｂ、Ｃ棟均為雙併建築，過去為員警使用，外觀均保有雨淋板外牆、凸窗、木格柵窗台等，三棟建築的內部空間依然保有座敷（客廳）、居間（房間）、玄關、浴室及編竹夾泥牆，散發濃濃日式風格；其中Ｂ、Ｃ棟在活化前仍有人居住，因此與一般古蹟相比，多了份「人味」。

有展演空間 也有餐飲服務

「壢景町」昨開幕營運，Ａ棟做為藝文展演多功能空間，陳設老照片與日式器皿，Ｂ棟是餐飲空間、Ｃ棟為公民教育空間；開館慶期間規劃主題特展，Ａ棟「櫻花紛飛記憶—壢景町的前世今生」、Ｃ棟「為民主插電—看見一九七七中壢事件」，重現中壢的市政發展與特色故事，也安排實境遊戲、文創市集、藝文講座及手作體驗等豐富活動，展期至十二月廿一日止。「壢景町」開館時間為每週二至週日上午十一點至下午六點，週一休館。

中壢事件主角、前縣長許信良昨也應邀出席，他說，重遊此地彷彿走進時光隧道，希望透過特展，讓年輕朋友了解當時的景象，珍惜可貴的民主自由。

市長鄭文燦表示，「壢景町」是「中壢城市故事館三部曲」最終章，與已開館的中平路故事館、壢小故事森林（中壢國小日式宿舍），分別呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等三種不同的歷史面向與多元文化記憶。

壢警分局日式宿舍群，市府將其活化打造為「壢景町」，昨開館營運。（記者許倬勛攝）

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