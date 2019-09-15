鳳山車站大樓青創辦公室 擅增旅館設計

2019-09-15

工程延宕 地方質疑鐵路局唱衰文創產業

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山火車站將興建開發大樓，原定今年底前動工，鐵路管理局近來要求交通部鐵道局（簡稱鐵道局）將與地方說好的四到九樓青創辦公室修改預留旅館設計，大約要花三個月到半年，造成工程將延後至明年動工，地方質疑鐵路局還沒營運先唱衰台灣文創產業；旅館業者認為與民爭利，高雄旅館市場供過於求，發展青創產業才能帶動地方發展。

鐵路局：增使用項目 不影響完工期程

鐵路局表示，依據鳳山周邊地區的分析及潛在投資意願市場調查，目前有旅館使用的意見，明年展開正式招商作業規劃，增加旅館使用項目，讓未來青創辦公室也能有旅館使用，將視招商需求做變更設計，已協調鐵道局預留旅館設計，強調不變更都市設計審議內容，也不影響完工期程。

擅改說明會決議 里長要求維持青創產業

在地協會「高雄好過日」常務理事李雨蓁認為台鐵應屏除想省麻煩的包租公心態，政府要做的事，就是為地方帶進人潮，唯有打造文創地標，形成鳳山產業聚落，才能帶動地方發展；曹公里長翁國忠質疑台鐵自導自演，辦會勘或開會要里長背書，講好卻又不採用，要求維持地方原意，規劃青創辦公室吸引人潮，才能發展在地產業，最符合大家期待。

北門里長謝秀霞質疑台鐵誠信有問題，未經地方同意，擅自變更說明會決議，且承諾要做青創產業，還沒試就想推旅館，是唱衰台灣文創產業、扼殺年輕人的創意，難道鳳山要發展旅館文化嗎？還把責任推給廠商意見，尤其在地旅館業者辛苦經營，政府應該照顧產業，豈能與民爭利？

在地旅館業：台鐵應避免與民爭利

西子灣大飯店董事長莊茂進表示，高雄旅館市場目前供過於求，火車站大樓規劃辦公大樓，地利之便比較有商機，鐵路局應發展青創產業，打造大樓型駁二特區，更勝於旅館產業，也避免與民爭利。

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