民雄老照片展 見證光陰的故事

2019-09-12

〔記者王善嬿／民雄報導〕中正大學執行重構大學路計畫，與七星藥局合辦「烈風光影—民雄老照片展」，即日起到廿日在民雄鄉圖書館五樓展出八十餘張老照片，年代最久可追溯到一九二○、三○年代日治時期，包括尚未拓寬的台一線省道、中正大學未建校前的甘蔗田、民雄大士爺祭當年盛況，還有日本人在廟前合照身影，今昔對比大不同。

中正大學未建校前 一片甘蔗田

七星藥局第三代吳至鎧說，他的父親吳嘉文有感於民雄耆老日漸凋零，愈來愈少人知道民雄人文歷史，廿多年來四處蒐集關於民雄老照片，與中正大學傳播系副教授管中祥討論後，決定舉辦老照片展，藉此徵集更多老照片。

目前徵集到二百多張老照片，將掃描存檔，上傳雲端建置資料庫，民眾如授權五禎照片數位存檔，可到藥局換取父親手繪的七○年代民雄職業別明細圖。

重構大學路計畫主持人管中祥說，此次展覽，七星藥局、豐收村陳實華洋樓的後代，提供近半數老照片，可一窺豐收村前往民雄市區的「欉仔路」、八七水災時災況等畫面，以及中正大學建校後地方發展與變遷。

建築師陳世岸觀展後表示，透過照片記錄當時庶民生活，大家族「女中」的家庭成員情形，還有大士爺廟前身為民雄慈濟宮、當年具日式風格的大士爺祭等，很吸引人。廿九歲民雄鄉民李佳晉說，對家鄉更了解。

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