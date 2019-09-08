連續數日跳電 湖口、新豐4400用戶跳腳

2019-09-08

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉和興村、新豐鄉後湖村一帶連續數日無預警跳電，台電概估受影響用戶約四千四百多戶。居民抱怨「有時一天跳好幾次」，生活不便，並質疑造成電器故障，損失誰負責？

若因電力致家電損壞 台電允賠償

台電公司新竹區營業處副處長陳華信表示，用戶若有相關疑問，可就近向各地台電服務所詢問，必要時請專業人員到住家檢查，確認原因和使用狀況，如確認是電力系統問題造成用戶家電損壞，一定會依程序賠償。

湖口鄉民抱怨，和興村德興路、德和路一帶，最近幾天早上五點多都會跳電，還不止一次，擔心反覆跳電造成冰箱等電器、網路數據機很容易壞掉。

有居民打電話向台電詢問，得到的答覆，不是說找不出原因，就是說「松鼠造成的」，索賠無門，推卸責任的敷衍態度令人生氣，鄰近的新豐鄉後湖村也有用戶抱怨跳電。

台電認懸垂礙子不良、松鼠踫觸

陳華信說，新豐—後湖線路曾發生電力瞬跳數次之後，在八月三十日停電，檢查發現是懸垂礙子不良造成。

懸垂礙子是用於絕緣、固定線路，使用狀況會受到裝置環境的影響，如靠海鹽分重、山區濕度高或灰塵多等，更新後已陸續恢復正常供電；九月四日，新豐員山桿則遭松鼠踫觸，一度造成電力瞬跳。

至於湖口鄉和興村跳電，是因線路開關燒損須停電修復，八月廿四日到九月五日暫時改由後湖線路轉供，期間可能受到後湖線路和員山桿的瞬跳，連帶影響周邊用戶的正常供電。

強調將加強巡查 以減少跳電機率

陳華信說，推估受到影響的用戶，湖口鄉和興村約三千二百八十一戶，新豐鄉後湖及周邊地區因靠海加上鼠害嚴重，約一千二百零八戶受影響，後續會加強巡查，以減少跳電機率。

陳華信並說，若家電本身電力系統較為敏感或接地不良，遇跳電就有可能故障。

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