高雄8米巷道騎樓停汽車屢遭檢舉被迫停門前 議員憂恐成「救災地獄」

文西街住戶的汽車不敢停騎樓，被迫停門前，造成垃圾車無法通行。（記者葛祐豪攝）

2024/08/15 14:28

首次上稿 12:43

更新時間 14:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鳳山區一處8米巷道住戶，因騎樓停汽車屢遭檢舉，只得將車輛停到門前道路，卻造成消防車、垃圾車無法駛入，恐成「救災地獄」；市議員林智鴻今天（15）現勘，呼籲中央與地方應針對不同路幅寬度條件，分層管理。

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依道路交通管理處罰條例規定，自宅騎樓不可停汽車，8米巷住戶將車輛停到家門口又擔心阻擋垃圾車、消防車通行，此態樣已成為南部民眾頭痛問題。

高雄市鳳山區文西街的透天住戶，就有此困擾，汽車停到騎樓上，經常被檢舉；停到家門口，又怕影響救災。市議員林智鴻接獲陳情，今天會同各機關現勘，

文英里里長鄭鴻章說，該區自宅社區為8米巷道，騎樓基本上沒有居民以外的一般行人通行，因被檢舉騎樓停車，兩側居民只得將車輛停到門前，道路就只剩下4米，轎車可單向通行但無法會車，垃圾車更無法通行，造成地方很大困擾。

林智鴻表示，騎樓歸屬中央母法，在57年納入人行道定義，但隨著都市型態轉變，騎樓樣態應重新審視。他接獲不少陳情，中南部許多透天住宅區為8米巷道，因騎樓無法停車，改停在自家門口又擔心擋道，恐成為「救災地獄」。

林智鴻建議騎樓相關規定應分層立法、分層管理，針對不同路幅寬度，訂定不同管理辦法，例如在商業區騎樓有法規保障行人權益，自宅社區8米巷道騎樓，則要立法從制度面調整，保障住戶停車與通行權益。

林智鴻指出，高雄市騎樓管理自治條例規定，騎樓應保持1.5公尺通行，條件限制僅能停機車，在執行面與市民生活有衝突。他認為應從中央母法道交條例90-3條修改，增訂汽車比照機車停放權益，並進一步針對巷道路幅寬度進行分層管理。

今天會勘現場，也請來消防局、垃圾車實地測試，當文西街兩側住戶將車輛停到門前時，消防車、垃圾車的確無法通過。

對此，高雄市交通局表示，交通部去年曾函示，騎樓保留行人空間後，各地方政府可因地制宜，公告騎樓停車得勸導免予舉發的區域、時段或期間。

交通局指出，由於騎樓長度通常不足汽車停放，無法兼顧人行空間與汽車停車，因此各地方政府均未公告。高市府經研議，為保障行人通行安全，於重要路段、路口及市區場站、醫院等區域若發現違規，優先執法取締，至於城鄉差距大地區，則有待進一步討論。

高雄市議員林智鴻（左二）邀里長及相關單位會勘。（記者葛祐豪攝）

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