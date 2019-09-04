開車門不慎肇事 新北市近2年475件、2喪命

2019-09-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前新北市一名呂姓男子騎車載九歲女兒看牙醫，行經五股成泰路時，路邊臨停車輛突然開門，騎士因閃避不及直接撞上彈飛，造成呂姓男子手部受傷，女兒右腳趾骨折，住院治療，肇事者恐挨罰並吃上官司；新北市交通事件裁決處統計，近兩年因開車門不慎造成的交通事故高達四七五件，有兩人死亡、五十五人重傷。

平均每月20件 騎士隱形殺手

交通事件裁決處長李忠台表示，汽車突然開車門成為機車騎士的隱形殺手，尤其是後座乘客因趕時間，猛然打開車門，造成後方機車騎士反應不及而發生事故，新北市平均每月約有二十件因開車門不慎肇事的車禍。據統計，新北市自二○一七年七月一日至今年六月三十日止，因開車門不慎肇事的交通事件高達四七五件，導致兩人死亡、五十五人重傷。

違者開罰 致傷亡還得負起刑責

李忠台表示，依據交通道路處罰條例規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客開啟或關閉車門而肇事者，處汽車駕駛人新台幣一千兩百元以上、三千六百元以下罰鍰，但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處罰該乘客，若因此造成傷亡，不但得吞罰單，還得負起刑事責任和民事賠償。

籲民眾遵守開關車門5步驟

裁決處呼籲，汽車駕駛人應遵守開關車門五步驟：一、先看後照鏡；二、轉身向後看；三、確認安全無人車；四、反手開車門至適當縫隙；五、確認安全後儘速下車並關車門。

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