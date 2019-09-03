送表奏功 彰化萬人健檢人數增2成

2019-09-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府舉辦「萬人健檢」，已辦理三十場，南彰化各鄉鎮每場都幾乎「爆棚」，人數較往年增加廿％，主要原因就是「贈送智慧表」奏功，其次是擴大Ｃ肝篩檢。

南彰化場場爆棚 員林25日追加場

「萬人健檢」第三十場日前在埔鹽鄉登場，今年共舉辦三十三場，最後三場在二林、社頭及員林舉行，其中員林還是「追加場」。目前已有一萬四千六百廿二人接受健檢，較往年增加逾兩成。

衛生局表示，以員林場為例，往年人數僅約五百多人，今年暴增到一千三百多人，佳評如潮，為此特別在九月廿五日追加一場，當天也有國際醫療人士前來觀摩。

衛生局指出，人數增加的原因首推「贈表奏功」，許多長輩為了智慧表來健檢，大家並口耳相傳，讓前來健檢的人意願大增。

增加Ｃ肝篩檢 也提升民眾意願

衛生局說，今年增加Ｃ肝篩檢，激發出多更多潛在需要做健檢的民眾，Ｃ肝已有口服藥，治癒率達九十八％，一次療程自費高達廿萬元，惟不少潛在病人因檢查費時，懶得上醫院接受檢查，今年增加Ｃ肝免費篩檢，吸引更多人前來。

衛生局表示，今年配合萬人健檢，推出一萬只智慧表免費送，在地方引發熱潮，許多村里長也大力宣揚這項好康。

衛生局說，萬人健檢項目除了四項癌症篩檢，還包含彰化縣健康防治政策項目，有肝癌篩檢、Ｃ肝根除計畫的Ｃ型肝炎、胃癌、傳染病篩檢等。只要設籍彰化縣，女性年滿三十歲以上，子宮頸抹片三年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿四十歲以上符合成人健康檢查資格者或六十五歲以上今年未做成人健康檢查者，皆可洽各鄉鎮市衛生所報名參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法