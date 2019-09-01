桃園版松菸 十一份觀光園區啟用

2019-09-01

〔記者許倬勛／龍潭報導〕市府觀光旅遊局攜手水利署北區水資源局，耗資一億元、歷經一年三個月打造的「龍潭區十一份觀光文化園區」昨天啟用，市長鄭文燦說，園區完成後可帶動地方觀光發展，期盼再現水庫風華。

耗資1億元 整修市場與舊宿舍群

十一份觀光文化園區是由佳安市場及北水局五棟舊宿舍改建而成，占地約一千坪，佳安里長羅濟巧說，一九六○年代新建石門水庫期間，佳安市場因應人潮而設立，原來只是簡單的鐵皮建築，一九八八年改建為一層樓高的混凝土建築，隨著時代推進、觀光熱潮不再，老市場的商機受到影響且閒置許久，市府與北水局因而推動整建，希望讓這裡變成「桃園版的松菸文創園區」。

北水局指出，當時興建石門水庫動用七千多名員工，因應工程人員的辦公與居住需求，加上十一份地區毗鄰水庫，才會在此徵收土地、建造宿舍區，迄今已有六十年歷史，因保留眷村平房模樣，電影《我的少女時代》也曾在此取景。

設文創市集 石門水庫旅遊新亮點

去年五月市府執行佳安市場、連同北水局五棟宿舍群修繕及周邊景觀改造工程，佳安市場搖身一變，過去斑駁老舊的模樣不再，換上工業風的清水模妝點，並新闢地下停車場，一樓作為旅遊補給站、文創市集、市民食堂；二樓作為共創工坊、共享辦公室，市府接下來將開放藝術工作者進駐，並持續進行招商作業；宿舍群則保持雋永模樣，提供拍攝及參觀。

鄭文燦表示，石門水庫具有灌溉、防洪、發電、給水、觀光等功能，是北台灣重要的水資源，也是桃園重要的觀光廊帶，具有活魚、遊艇環湖、馬拉松路跑、自行車道等產業活動，因此選定為「跨域亮點計畫示範區」，而毗鄰水庫的十一份文化園區是計畫的主軸，中央與地方攜手，將此處打造成低碳旅遊的示範場域，未來遊客來到龍潭，不僅能享受活魚料理，也能體驗工藝技藝及購買文創商品。

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