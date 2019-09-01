北捷擬取消8折優惠 新北︰要有完整配套

2019-09-01

〔記者何玉華、陳璟民、林家宇／綜合報導〕台北捷運公司捷運本業長期虧損，打算取消持悠遊卡等電子票證搭捷運打八折的優惠措施，同為大台北生活圈的新北市交通局長鍾鳴時認為，票價可以討論，但身為一個負責任的公共運輸單位，應該提出完整的配套措施，例如常客優惠、一二八○票券有沒有調整空間等，全面檢討。

北捷公司捷運本業長期虧損，北捷公司在董事會中討論，擬取消八折優惠，引起新北通勤族矚目，包括搭捷運轉乘公車的民眾都有影響。

交通局長：應全面檢討

鍾鳴時說，當年為了鼓勵民眾多搭乘捷運，推出持電子票證搭乘打八折優惠，這種歷史背景不可忽略；如今環境改變，不是只有思考廿三年沒有調整票價就要調整，更應該要有完整的配套措施。如果取消了普遍性的八折優惠，對常客有沒有什麼其他補貼誘因。

捷運族：感覺像漲價

平日以捷運轉乘公車的謝小姐說，捷運是她主要的交通工具，不會因為沒有八折而不搭乘，但長久以來已經習慣八折的費用，現在要取消，感覺像漲價一樣，每天搭乘會增加不少支出，能不漲最好。

另一方面，目前一二八○票券銷售量已達廿九萬張，顯示有一定固定族群使用，有沒有更優惠的空間或配套，應該有完整的討論。

北捷副總經理沈志藏表示，捷運票價廿三年未調整，雖然透過出租店面、廣告和停車場外包等措施，每年增加四至五億元的業外收入，但水電、人事及維護費逐年提高，要透過調整價格才有辦法永續經營，檢討的是優惠價的部分。

此外，新北市萬里區經基隆市到內科的跳蛙公車，將於九月二日上路，從萬里橋頭出發，停靠基隆麥金路、基隆長庚醫院，直上高速公路後到內湖科技園區站，車程約一小時，比現有市區公車路線快四十分鐘。

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