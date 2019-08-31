家長接送學童 新北「智慧臨停」免罰

2019-08-31

〔記者賴筱桐、盧賢秀／綜合報導〕開學了，又見許多家長在學校周邊停車接送學童。新北市交通局將在兩所學校試辦「智慧停車2.0系統」，運用路邊停車的時段性禁停車格，設置停車柱、高位視訊系統等科技裝置，開放家長在六分鐘內接送孩童，免於開單受罰，近日將展開測試與宣導，預計九月中旬試辦。

另外，基隆市推動智慧教育、智慧消防與智慧漁港，日前在泰國曼谷舉辦的「2019ASOCIO（亞太資通訊聯盟）智慧城市獎」，在眾多亞太城市中脫穎而出獲獎，是台灣唯一獲獎的智慧城市，受國際肯定。

兩校試辦智慧停車2.0系統

新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，公托中心和幼兒園因孩童年紀小，需要家長接送，目前鎖定永和區永平國小、板橋區文德國小設有幼兒園的國小試辦「智慧停車2.0系統」，在家長接送區的時段性禁停車格，於上、放學的尖峰時段開放停車。

時段性禁停車格 可停6分鐘

許芫綺說明，過去在時段性禁停的停車格，駕駛人不能下車，且限制臨停三分鐘，超出時間就會被拖吊或開單取締。經過會勘與校方討論後，規劃在永平國小與文德國小前的時段性禁停車格，開放六分鐘的停車時間，家長可以熄火停車後，接送孩子上、下課，但超過時間就實施科技執法，開單舉發。

設停車柱等裝置 9月中上路

她強調，目前正在進行系統測試，預計九月中旬開始試辦，但上路前一定會先公告、夾單宣導，初期也會派員在現場提醒民眾注意。

交通局長鍾鳴時說 ，「智慧停車2.0系統」以智慧化模式公平分享停車格，家長接送孩童可安心停車，並透過科技執法，計算停車所需時間，逾時會照相取締，維持交通秩序，未來計畫擴及托老中心和安養機構，讓子女們安心接送長輩。

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