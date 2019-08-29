斗南新建泳池 落腳小東重劃區

2019-08-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南鎮立游泳池因位在水利署崙子溪河川整治區內將拆除，斗南公所決定在小東工業區市地重劃區內新建游泳池，鎮長沈暉勛表示，新址位在石牛溪右岸，與左岸斗南田徑場、親子公園、溜冰場串連，打造成為斗南運動園區。

位河川整治區 舊池將拆

斗南鎮公所主祕李俊儀指出，崙子溪、石牛溪、大湖口溪近幾年因豪大雨溪水暴漲溢堤，造成斗南、大埤等地淹水嚴重，第五河川局將崙子溪等三條溪流列為重點整治區，斗南鎮立游泳池緊鄰崙子溪，也飽受水患所苦，加上興建至今已廿多年，許多設施損壞，配合五河局整治工程，鎮立游泳池將拆除移地重建。

民眾盼新池建好再拆舊池

沈暉勛表示，由於鄰近的古坑鄉和大埤鄉都沒有游泳池，斗南游泳池要配合河川整治拆除消息傳出後，許多民眾擔心沒地方游泳，希望新的游泳池蓋好舊的再拆除，公所積極尋找適合地點，確定落腳在小東工業區內一處多功能公園用地。

沈暉勛說，該公園用地佔地約二公頃，土地為公有地，用地取得應沒問題，興建經費方面，舊泳池拆除有補償金，不足的部分再向縣府或中央爭取，預計規劃興建一座適合親子休閒戲水以及具備運動功能的游泳池，小東工業區市地重劃現仍在辦理中，完成後游泳池即可興建。

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