邵族申領原保地解套 30案過關

2019-08-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投魚池鄉平地原住民邵族民眾，二○○七年在政府開放原住民保留地增劃編作業後，就有不少民眾提出申請，但因公部門協調不力，導致十二年之間只有五案通過，期間還有耆老尚未取得祖先土地就過世，今年四月在立委陳瑩協調下，審視過濾出卅六案，並於本月通過卅案，其餘將在十月送審，陳瑩盼透過多方協調、解套，加速審核效率，並將日月潭原保地申請案供各界參考，以利協助原住民取回祖先土地。

12年僅過5案 耆老抱憾而終

本身為邵族的南投縣議員石慶龍表示，邵族屬於平地原住民，並不像山地原住民有分配的原保地可使用，以往耕作的土地都被收編國有，如要使用還須繳租。

若族人要取回過去耕作的土地，就必須透過原保地增劃編作業，提出在一九八八年二月一日前就已使用土地，並持續至今仍在利用的證據進行申請，才能拿回祖先耕作的土地，但十多年過去，許多案件都沒動靜，甚至有耆老等不到就過世，令人遺憾。

過去公部門協調不力 效率差

陳瑩表示，原保地增劃編因公部門的協調問題而延宕，甚至十二年來只通過五件，為此她積極協調原民會、林務局等單位會商解套，加速審核效率，過濾出卅六案（原為卅七案，其中一案合併），本月已通過卅案，其餘六案十月送審，希望未來各地公所可以此為範例，作為申請案件的參考。

林務局南投林管處表示，原保地申請案過去因公部門的協調，或公所承辦人為約聘雇，不了解或難以判定申請案，以及土地繼承歸屬無法及時釐清，導致申請案受到延宕。

但在原民會提出相關解釋，土地繼承可在原保地增劃編申請通過後再協調決定，無須在案件申請之初就處理繼承問題，加快審查程序，林務局對於原保地申請都會積極受理，以協助原住民取回土地。

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