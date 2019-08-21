《桃園》機捷延伸中壢機電標 德國西門子料將出線

2019-08-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運延伸中壢段機電工程（ME06A標）歷經十五度流標後，交通部鐵道局日前第十六次招標，只有德國西門子、中華工程、新鈳科技所組成團隊投標，由於這是重新招標後第三度招標，只要一家廠商投標即可，德國西門子團隊已經通過資格審查，廿六日將進行評選，預料將可出線，機場捷運延伸中壢終於有譜。

歷經15度流標 該團隊通過資格審查

ME06A標原規劃採用與機捷相容的號誌系統，從二○一四年九月至今年一月，耗時四年五個月、預算由十五．七五億元增至廿八．二億元，前後十二次招標都沒有廠商投標；為免除原系統號誌廠商是否投標的不確定因素，鐵道局於今年一月函詢在台全球主要軌道號誌廠商，最後改變招標內容，同意不同系統可參與招標，但須符合「一車到底、乘客無須轉乘及自動駕駛」（簡稱：一車到底）的營運需求。

鐵道局於三月廿九日首度以「一車到底」的規格招標，當時只有德國西門子團隊投標，但因第一次招標必須有三家廠商投標，因而流標；五月十日進行第二次招標又下架，並於五月卅一日以新標案方式上網，七月二日開標流標，七月三日二度公告招標，七月十日開標又流標，鐵道局再度於七月廿六日三度公告招標，本月五日招標截止，這次只有德國西門子團隊投標。據了解，德國西門子第二次招標未進場的原因，是因為第一、二次招標截止日期過近，來不及備標。

德國西門子台灣分公司執行長王漢光表示，他們負責捷運綠線及捷運綠線延伸線的機電工程，目前機場捷運使用英國西門子機電設備，未來會配合市府捷運局要求，將機場捷運、綠線捷運機電系統整合。

2023年可通至A22站 延伸中壢站2026年通車

捷運工程局表示，機場捷運是桃園第一條捷運，但南下只通車到A21環北站，無法連接中壢火車站，對地方影響甚大，機捷延伸段土木標進度約五十％，潛盾工程已推進至A23中壢車站，若機電工程順利發包，鐵道局將優先推動A21環北站延伸至A22老街溪站工程，預估二○二三年機捷可通車至A22老街溪站，而延伸至A23中壢車站工程，將配合鐵路地下化期程於二○二六年完成通車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法