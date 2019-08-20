世界搏茶會移師中埔 連辦10天

2019-08-20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「世界搏茶會」邁入第四年，今年首度移師茶鄉之道阿里山公路旁的嘉縣中埔農會金蘭分部舉行，活動期間九月七日至十六日，縣長翁章梁昨用茶席宣布啟動活動，歡迎民眾來體驗茶時尚美學文化。

9月7日至16日登場

翁章梁指出，「搏」就是競賽之意，也是相互交流，今年將演繹全世界九大茶區的茶文化內涵，包括地主台灣以及日本、韓國、中國、越南、印度、美國、泰國與波斯地區的茶人，聚集嘉義分享經驗，且首次舉辦「國際紅茶評鑑競賽」。

翁章梁表示，今年邀請茶葉達人至會場，並販售得獎茶種，體驗茶人的技巧功夫，買到多元的茶葉商品。

全球9大茶區 茶文化分享

縣府文化觀光局長許有仁說，今年搏茶會以「茶時尚美學與創新」為主軸，規劃十大主題館及三大「世界茶文化展演」，其中「世界大茶會」主題館，規劃國際茶席區、台灣名人茶席區、嘉義呈茶區，讓民眾與世界頂尖茶席師群共享品茗好時光。

「社區主題館」則由太和、瑞峰、石棹、隙頂等四大高山茶社區展出特色茶席，其中太和「牛伯伯茶席」邀民眾在老穀倉聽茶的故事、瑞峰1314的愛情故事超展開、石棹和隙頂的名席時空，更是遊客打卡必拍景點。

許有仁強調，為期十天的搏茶會，跨周末假日及中秋連假，每天都有不同的展演活動，歡迎民眾到高山茶都嘉義，品嚐世界第一等高山茶。

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