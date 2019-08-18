鋼軌變形 阿里山林鐵停駛延長到月底

2019-08-18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區連日降下豪雨，昨天凌晨雨勢極大，午後才逐漸緩和，但雨後災情浮現，山區多處道路中斷；阿里山森林鐵路本線前日因樟腦寮段邊坡崩塌停駛，原訂四天內修復，但勘查發現鋼軌嚴重變形、枕木毀損，延長修復工期，預計八月卅日全線試運轉，卅一日復駛。

30日全線試運轉 31日復駛

嘉義縣竹崎鄉、阿里山鄉、番路鄉、梅山鄉等昨天累積雨量都超過一百毫米，阿里山鄉及大埔鄉兩日累積雨量更超過六百毫米，全縣撤離十二人至收容所或依親。

林鐵及文資處勘查林鐵廿二公里三百八十公尺崩塌處，鋼軌嚴重變形，枕木毀損及道碴泥化，必須重新置換及鋪設，工期增為十一個工作天，八月廿一、廿八日兩梯次「聽林鐵說故事—小站漫遊」主題列車停駛；「嘉義至北門」每週六、週日主題列車、阿里山國家遊樂區內祝山線、沼平線、神木線及及八月廿四日「林鐵fun暑假」主題列車則正常行駛。

中埔鄉鄉道嘉一四一線中崙村四號橋附近因土石流崩塌掩蓋、大埔鄉嘉一四三線路面凹陷、梅山鄉太和村、太平村、圳南村村里道路落石及阿里山鄉豐山村往太平村道路坍方，交通中斷，預計十九日傍晚搶通。

茶山往那瑪夏築便道 禁行

阿里山鄉茶山村嘉一二九之一線往高雄市那瑪夏區路段下方邊坡坍方，路基崩塌，縣府建設處長林聰利表示，即日起進行打通便道工程，路面鋪設混凝土，預計七天後開放通車。

嘉義縣議員陳信文昨接獲民眾陳情，指大林鎮水碓埤一帶每年汛期逢大雨就淹水，令住戶苦不堪言，附近農作物也泡水，要求縣府加強改善；對此縣府水利處副處長朱崧豪表示，該處屬縣管區域排水的北中林排水，岸邊是土坡，後續將向水利署提報治理計畫，爭取經費興建堤防等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法