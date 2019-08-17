剪黏師許清樹 雲林傳統工藝保存者

2019-08-17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕七十六歲許清樹投身傳統工藝剪黏近一甲子，參與翻修、新建寺廟超過二百座，這幾年致身傳統工藝傳承及熱心社會公益活動，獲雲林縣府登錄為傳統工藝保存者，縣長張麗善昨前往頒發證書，近百名地方民眾到場祝賀，與有榮焉。

參與翻修、新建寺廟超過200座

許清樹家住水林鄉，十九歲即跟著台灣建廟大師林再興學技術，從泥塑、剪黏、交趾陶、彩繪，還有設計、造型等，從年輕至今，參與新建、翻修的寺廟超過二百多座，分布在全台各地。

從事傳統工藝1甲子 熱心公益

從事傳統工藝近六十年，許清樹對傳承傳統工藝不藏私，兒子許金成、許世明繼承衣缽，在業界頗受肯定的許文筆、蘇永成、許金池及許勝源都是許清樹的得意門生，除了傳承傳統工藝，許清樹也十分熱心公益。

縣府文化處長陳璧君表示，縣府致力於有形及無形文化資產的保存及推廣等，讓雲林多元豐富的文化資產能永續傳承，厚植雲林縣藝術文化內涵，透過文化傳承，讓雲林的傳統藝術再延續下一個百年。

張麗善指出，雲林縣擁有厚實的文化內涵，縣府陸續登錄及列冊文化資產民俗有七名、傳統藝術十三名、保存技術及保存者八名，透過工藝師傅傳承和創新傳統文化，在豐富的在地文化涵養下，展現雲林人的光榮和驕傲。

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