苑裡市場重建 10月提具體規劃

2019-08-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕擁有百年歷史的苗栗縣苑裡鎮公有零售市場，去年九月遭祝融之災，泰半店鋪付之一炬。因該市場之後已被登錄為歷史建築，重建計劃備受關注，公所廣納民意，以維持原市場用途、滿足多目標公共需求多用途兩方案較受民眾支持。公所將請專業廠商評估，預計於十月提出具體規劃方向，與地方一同讓市場重生。

部分建物登錄為歷史建築

苑裡鎮公有零售市場於去年九月火災，致七百平方公尺、八十四個攤位付之一炬。因市場歷史悠久，有攤商於災後，向苗栗縣政府文觀局申請列為古蹟。

維持原市場或滿足多目標需求

經文資審議，調查發現市場歷史可追溯至清朝治理時期，後於一九三四年日治時期重建為市場，見證過往庶民生活，於今年三月將部分市場建物登錄為歷史建築。登錄為歷史建築的範圍包括為据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分。

苑裡鎮公所欲使文化與市場共存，自四月起陸續舉辦三場說明會，廣邀攤商、鎮民等參與討論，由建築師事務所提出三方案，其中以維持原市場用途、滿足多目標公共需求多用途等兩方案較受民眾支持。

公所表示，較受民眾青睞的方案之一為滿足受災攤商進駐之最小影響範圍，即依本館與別館原有市場形制重建，做為市場使用，並不涉及攤位重組，支持方多為市場未燒毀攤商。

至於攤位遭燒毀攤商則支持，因應市場用地多目標使用需求，本館同樣依原有市場形制重建做為市場使用；不過別館則新舊整合，除了重建市場也與歷史建築整合開放，設置特色觀光攤商、觀光諮詢站與文化導覽站等，並具小型藝文展覽空間。

公所將請廠商評估可行性

公所表示，兩方案將委請專業廠商評估可行性，預計十月提出具體規劃方向，再與地方討論，期盼找出最適合方案，再爭取經費展開重建工程。

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