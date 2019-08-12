玉峰國小舞蹈「泰雅之歌」 驚艷日高知縣

2019-08-12

〔記者蔡孟尚／綜合報導〕新竹縣玉峰國小舞蹈隊，獲日本高知縣邀請，十日在高知縣的第六十六屆夜來祭表演「泰雅之歌」舞蹈，大獲當地民眾好評，這些孩子用他們擅長的原住民舞蹈做了一次成功的國民外交。

獲邀夜來祭演出 贏得滿堂彩

新竹縣政府表示，尖石鄉玉峰國小位於深山中，就讀學童大多是泰雅族原住民，舞蹈隊的十四名小朋友，在原住民舞蹈藝術家谷慕特‧法拉的指導下，練出一首以古泰雅人遷徙史為軸心，並以Gaga（泰雅傳統）為表現內涵，呈現泰雅族群遷徙生態文化和心路歷程的舞蹈「泰雅之歌」。

他們身穿傳統服飾表演時，男孩手握傳統長茅及腰刀展現剛毅及規律，女孩手持竹篩踏著輕快舞步體現出輕盈及能幹，讓觀眾目不轉睛。

新竹縣政府表示，在高知縣夜來祭中，玉峰國小舞蹈隊充分將台灣原民精神及藝術文化傳達給日本觀眾，獲得熱烈掌聲肯定，表演後還分送來自台灣的明信片、手作鑰匙圈及牛軋糖等伴手禮給給現場觀眾，展現濃濃的台灣人情味。

展現原住民精神 學童增自信

參與演出的學生謝予馨及李恩說，雖然練習有些辛苦，但能夠代表台灣到日本交流演出，用最好的舞蹈表演展現台灣獨特的原民文化，和世界做朋友，也讓更多人認識台灣原住民，覺得很有意義。

玉峰國小校長黃晴逸說，深山原民孩子沒有機會在校外學習舞蹈才藝，校方為此聘請谷慕特‧法拉入山教學，近幾年來多次代表新竹縣參加全國舞蹈比賽獲得優等佳績，這次到日本參與高知縣夜來祭演出，孩子們增加自信，也提升了國際視野，進步非常大。

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