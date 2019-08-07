中壢運動中心新設打擊場 18日前免費體驗

2019-08-07

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區光明公園旁的「中壢國民運動中心」，為地上七樓、地下二樓建物，是桃園最大的運動中心，包括健身房、游泳池、籃球、羽球、桌球場等設施，於去年九月營運。其中設於七樓的特色項目棒壘球打擊場，今年初由救國團運動產業處委由大魯閣子公司創越公司完成設場經營管理，設置六個打擊球道、二道投球設備，於七月底完工，即起至十八日開放免費體驗。

六個打擊球道提供不同球速

中壢國民運動中心業務經理徐苡芹表示，棒壘球打擊場的機具設備，都由日本進口台灣組裝，並循日本工法及經驗建置，設置的每個打擊球道（棒球球道），提供球速每小時八十至一百廿公里的不同球道，除了右打者球道，也貼心設有左打者專用球道，同時也配置壘球球道，讓壘球愛好著、女性球友與孩童都能享受盡情揮棒的樂趣與擊球快感。

二道投球設備有球速顯示

另外，所設置的二道投球設備，分別為九宮格自動投準及十六宮格自動投準，除有投球球速顯示，另有連線遊戲，提供豐富娛樂性，結束後也會產出投球成績單，記錄遊戲過程。

位於七樓的棒壘球打擊區室內可使用面積較小，大魯閣採取家庭娛樂導向，另設置電子飛標機、投籃機、親子運動遊戲機台等，也設置休息區座椅及視聽設備，提供民眾休憩及觀看體育賽事，增加顧客黏著度與停留時間。

徐苡芹說，棒壘球打擊區的營業時間為週一至週日的上午十點至晚間十點，十八日前提供民眾免費體驗，免費體驗結束後，八月的全時段均為十元可打廿球；九月一日起棒壘球打擊每局十元，離峰時段的平日下午六點前每局可打廿球，尖峰時段平日下午六點後、假日全天每局可打十二球。

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