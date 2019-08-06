埔里中山路一段換水管 白天停水1個月

2019-08-06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮大湳里中山路一段自來水管線經常破管滲漏，影響供水品質，自來水公司埔里營運所昨天展開管線汰換工程，由於工期長達一個月，期間水壓降低及停水範圍涵蓋沿線九里逾八百戶居民，埔里所提醒用戶利用晚間儲水備用，該所也正評估是否設供水站或派供水車機動供水。

影響800戶 晚間得儲水

自來水埔里營運所表示，管線汰換施工路段由台十四線大湳橋至中山路與信義路口，昨天正式動工，配合九月初公路總局埔里工務段進行路面刨除重新封層，所有工程必須趕在九月六日完工，工期為一個月。

施工時間原訂每週一至週五上午八點至晚間七點，晚間七點後復水，遇雨及例假日、國定假日不施工，至於減壓及停水區域，包括中山路一段以南、北環路以北、中山路二段以西、福興路以東，涵蓋蜈蚣、大湳、北安、北梅、枇杷、泰安、杷城、北門、西門等九里逾八百戶居民受影響。

經多位里長反映晚間七點後復水時間與民眾生活作息不符，管線末端用戶甚至得更晚才有水可用，建議施工至下午五點，至於八月十五日為農曆中元節，家戶祭祀用水量大，當天也決定暫停施工，水公司則呼籲用戶多利用晚間儲水備用，若家有裝設抽水馬達用戶，建議減壓停供時段能閉關馬達，以免機器空轉過熱受損。

埔里營運所指出，本次工程主要因該路段自來水管線老舊，經常破管滲漏，今年五、六月間即發生多次，工程人員必須停水開挖路面，找出破管漏水點修復，不僅影響供水品質，道路挖挖補補，近中峰國小前路段更是補丁處處，盼管線汰舊換新後能一勞永逸。

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