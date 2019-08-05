拍攝花蓮之美 邱福興作品義賣送愛

2019-08-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣攝影學會理事長邱福興學攝影廿四年，昨在花蓮縣文化局舉辦首次個展，邱福興近年以空拍機拍出系列空中看花蓮的攝影作品，其中拍攝花蓮溪出海口漁民捕鰻苗的作品，今年參加有國際影藝聯盟ＦＩＡＰ認證的第四十三屆台北國際攝影沙龍比賽，獲得銅牌獎。個展現場也義賣二幀作品，共拍得四．五萬元，善款捐給照顧弱勢團體。

邱福興昨在花蓮縣文化局舉辦首次個展「山前日先照」，共有四十五幀攝影作品展出，展期到本月三十日，作品主題以花東的風景攝影為主，有花東縱谷的稻浪、合歡山區日出時刻的紅毛杜鵑、花蓮港東堤拍攝的颱風巨浪、花蓮溪口漁民徹夜辛苦捕撈鰻苗等，呈現花蓮在地人文地景。

現場有二幀作品捐出現場義賣，共拍得四．五萬元，其中一幀「雙心星軌」照片，背景為東海岸豐濱鄉石門班哨角的雙心石雕，由前行政院長張善政以二萬五千元拍得，另一幀拍攝衝浪主題的「高手高手高高手」，由花蓮縣文化局長江躍辰以二萬元收藏，共四萬五千元的善款捐給花蓮縣人安基金會，照顧社會邊緣的寒士、單親媽媽。

邱福興說，從一九九五年開始學攝影，最初是想為孩子留下美好的成長紀錄，攝影為了捕捉最美的光影，經常需長時間守候，比如曝一張完美的圓形星軌約需三小時，中間只要有車燈、手電筒等人工光源干擾就前功盡棄。

又如拍攝花蓮溪口捕撈鰻苗的照片，用慢速快門拍浪花的流動及漁人頭上點燈形成的光影，對欣賞照片的人只覺得畫面美麗，但它訴說的是漁人冒著隨時遭大浪沖走的危險，也得為了養家餬口而賣命，系列作品也獲得今年台北國際攝影沙龍比賽水主題組銅牌獎。

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