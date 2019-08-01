薪少事多 雲林9衛生所鬧醫師荒

2019-08-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕各鄉鎮市衛生所推動公共衛生業務，部分業務要有醫師才能執行，因工作量多，待遇又比不上一般開業醫師，雲林廿鄉鎮市目前有九個衛生所找不到醫師，最久的甚至已廿多年沒醫師，遇有預防注射、成人健檢時，需找開業醫師或其他衛生所醫師支援。

醫療門診、公衛業務 工作量大

衛生所醫師的工作內容包括醫療門診與公共衛生業務，衛生局長曾春美指出，早年雲林縣醫療資源不足，部分偏鄉一家診所都沒有，因而在衛生所開辦群體醫療，由陽明大學醫學系公費生支援。

曾春美表示，醫療資源改善後，都會區診所多，幾乎沒人到衛生所看病，偏鄉則因請不到醫師，致縣內有十個衛生所取消醫療服務，還有門診的衛生所有林內、古坑、大埤、土庫、水林、四湖、麥寮、崙背、二崙及西螺，其中有幾個鄉鎮衛生所門診營運狀況頗佳。

一名衛生所主任說，雖然轄內有多家診所，但許多長輩、慢性病患者還是習慣到衛生所看診，尤其預防注射時間，衛生所熱鬧滾滾。

虎尾衛生所醫師出缺20多年

曾春美指出，衛生所有許多公共衛生業務需要醫師才能執行，因此編制有一位醫師，但縣內斗六、斗南、虎尾、莿桐、東勢、褒忠、台西、元長及口湖等九個衛生所醫師出缺，其中虎尾衛生所出缺已有廿多年，衛所局多次辦理徵才都乏人問津。

找不到醫師原因，包括衛生所醫師待遇偏低，與醫院動輒十萬元起跳的薪資無法相比，部分衛生所地處偏鄉，除執行一般醫療門診，還需執行戒菸服務、衛教宣導等公衛工作，更讓人卻步。

縣府：持續招募醫師偏鄉服務

曾春美強調，偏鄉衛生所彌補醫療資源不足的缺口，是社區重要的醫療網絡，前端預防做好，可減少後端大醫院的服務量及醫療成本，縣府持續招募，歡迎有意願的醫師加入偏鄉醫療服務行列，並建議衛福部能有公費生來支援。

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