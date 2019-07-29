新北市前泰山鄉代王月祖厝變愛心據點 志工做饅頭義賣

2019-07-29

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市泰山區志工協會透過手作饅頭義賣做愛心，五年來已製作十萬多顆，所得用來照顧社區弱勢族群，理事長王月惠在二○○八年成立協會，她把泰山區的祖厝「王家大院」改造為愛心據點，五百多位志工們自掏腰包購買攪拌機、蒸籠和鐵架等工具。她說，社會上想做事的人很多，透過協會把這些人的愛心凝聚起來。

5年賣逾10萬顆饅頭 所得助弱勢族群

王月惠及志工們的愛心被政府看見，市府社會局及泰山區公所鼓勵協會參加社會福利參與式預算並獲選，協會運用補助款擴大辦理「麵麵俱到、饅頭傳愛」公益活動，所得全數捐給唐氏症基金會等；王月惠表示，將再針對單親家庭、高風險、中低收入戶暨獨居老人等不同對象，設計不一樣的手作饅頭及共餐主題，盼在志工的陪伴下，讓受助的民眾獲得正能量。

義舉被政府看見 獲選參與式預算

王月惠昔日是泰山鄉民代表，升格後無法再以公職的身分為民服務，她邀集好友與婆婆媽媽們繼續為社會奉獻心力，她與志工們都認為，社會暴力、負面新聞太多，需要正能量來淨化、導正人心，儘管力量微薄，但只要大家合力施愛，就能影響更多志工加入、幫助更多需要的人。

王月惠：盼用正能量來淨化人心

她說，做饅頭是婆婆媽媽都能輕易上手的事，五年來已做了十萬多顆，她自信地說：「我們賣的饅頭都是靠口耳相傳來接訂單，從來不靠網路刻意行銷。」

王月惠及志工們不但義賣手工饅頭，每年母親節也帶著泰山區的長者免費到其他縣市遊玩，她說，很多長輩因行動遲緩，擔心拖累子女而不願出門，志工們規劃慢遊行程，鼓勵長輩出門走走，有益身心健康。

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