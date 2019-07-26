翻轉C肝村 六腳、義竹啟動逐村篩檢

2019-07-26

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕台灣C型肝炎盛行率約四％，嘉義縣、市C肝盛行率均較全國高，義竹鄉、六腳鄉更是分別高於全國平均近六倍、九倍多，有「C肝村」之稱，C肝易造成肝硬化、肝癌，危害健康，嘉義縣、市政府昨天同步宣示「消除C肝」，呼籲民眾接受篩檢，即時治療。

為「翻轉C肝村」形象，嘉縣衛生局啟動夜間及假日逐村篩檢計畫，由C肝盛行率最高的義竹及六腳鄉率先展開，提供卅歲以上民眾免費篩檢。

30歲以上免費篩檢

嘉縣長翁章梁與義竹鄉長黃阿家、六腳鄉長陳川崎等人昨宣佈第一輪篩檢成果，六至七月義竹及六腳鄉共篩檢卅四場，完成兩鄉鎮四十七村，已篩檢一千六百三十六人，初步發現B肝抗原陽性一百卅六人（十‧五％）、C肝抗體陽性一百廿四人（九‧六％）；八月起進行第二、三波篩檢，仍有九千餘人需篩檢。

兩鄉逾9千人未檢

嘉縣衛生局健康促進科長林裕珍說，C肝主要透過血液傳染，早期可能因偏鄉密醫盛行，部分鄉村有群聚現象，透過篩檢分析，義竹鄉C肝盛行率廿三‧五％、六腳鄉卅八‧一％，分別高於全國平均近六倍、九倍多；因有不少鄉親設籍卻未居住，將透過電話、通訊軟體等方式宣導篩檢。

在二○○七到二○一八年的卅歲以上市民健康篩檢數據，呈現C肝盛行率八‧一六％，二○一七年肝癌死亡率居全國第六；市長黃敏惠昨與嘉市職業總工會副理事長蔡水霖等工商團體代表，在市府宣示「百工百業根除C肝」啟動，市府將提供卅歲以上嘉義市民整篩服務，也請各行各業的頭家主動協助員工篩檢。

六十八歲市民湯朝村五年多前發現罹患C肝，因治療花費高，幾乎放棄，今年C肝新藥納入健保給付，他接受口服藥物三個月治療，肝指數從一百多降到十五正常值以下。

嘉市8院所 體檢C肝享優惠

嘉市衛生局長張耀懋說，勞工體檢C肝非應檢項目，嘉市八間勞工健檢醫療院所（嘉基、聖馬、中榮嘉義分院、部立嘉義醫院、慶昇、陽明、安心、信合美）響應根治C肝，搭配勞工健檢方案，享一百二十元優惠價。

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