坪林國中英語營 西雅圖志工連來10年

2019-07-21

〔記者翁聿煌／新北報導〕二十多位來自美國西雅圖的台裔美籍志工（見圖，記者翁聿煌攝），十年前起的每年暑假，就到新北市坪林國中為偏鄉師生辦理為期兩週的英語品格營，今年邁入第十個年頭，校方及校友非常感謝志工們多年來的付出，舉辦「十年信心之旅」感恩活動，熱情歡迎這群每年有如「候鳥般南飛」的老朋友。

據了解，西雅圖志工團有共同的教會信仰，十餘年前因緣際會到坪林的一處教會參訪時，被當地民眾的友善熱情及山林美景深深吸引，從此與坪林結緣；坪林國中校長歐志華表示，西雅圖志工團的成員都是從台灣赴美深造、在西雅圖就業定居的台裔菁英，每年帶著子女返台，教導台灣學生學習英語、幫忙設計教學課程與活動等，也維繫台裔美籍二代青年與台灣家鄉的情感。

培養國際觀 邀學生赴美遊學

從五年前起，志工團不但帶來暑期學習課程，更進化為每隔一年，邀請坪林國中學生組團到西雅圖遊學，由志工家庭落地接待，參觀波音、星巴克等跨國企業總部，培養國際觀，學校和學生們都非常感謝志工們的付出。

西雅圖志工團的領隊王兆禎，十年來都把寶貴的公司年休假用在坪林服務，他說，看到去西雅圖遊學的坪林國中學生到美國體驗不同文化與環境後，對未來的方向更明確，努力就值得了！

感恩回饋 志工陪伴孩子成長

擔任營隊管理工作的姚傳信，今年第四度來坪林擔任志工，他來自嘉義縣民雄農村，小學就到西雅圖念書，他感恩父母給他良好的成長環境和資源，現在他也想貢獻力量，陪伴更多需要關懷的孩子成長；第六年返台的蔡恆恩（Caleb），學生暱稱他「可樂餅．蔡」，第一年來時只有十歲，六年來能做的事愈來愈多，如今已能帶領同年紀的高中生參與活動，並介紹坪林美食給第一次來台灣的同伴。

歐志華說，感謝西雅圖志工隊的友誼，帶給偏鄉學生更寬廣的國際視野，讓學生們快樂學習英語，編織未來的夢想，志工團成員也在返鄉服務中得到許多成就與滿足。

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