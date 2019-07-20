公館紅棗評鑑 374項農藥零檢出才夠格

2019-07-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉紅棗鮮果評鑑，昨天在公館鄉農會舉行，參賽棗果都須經三百七十四項農藥殘留零檢出才具資格，全縣計有廿六名棗農入圍，經評鑑由朱龍政獲得特等，奪下今年「紅棗王」。受天候影響，今年紅棗產量減少，不過鄉農會表示，契作收購的鮮果，售價維持與去年每台斤一百八十元，但「要買要快！」

鄉農會也將於廿七、廿八日在苗廿五縣道，舉辦紅棗產業文化節活動，安排親子趣味活動、舞蹈表演等，帶民眾貼近棗園、享受田園樂趣。

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，鄉內栽種面積六十公頃；多年來，經農會、苗栗區農改場合作輔導，並與農民契作、推動生產履歷認證，成為全國唯一的專業栽植區，年產量平均為一百萬台斤。

鄉農會總幹事韓鴻恩表示，每年大暑過後就是鮮果產季，除了紅棗干是國人食補聖品，鮮果口感既脆又甜，含有豐富的維生素C，使得紅棗有「水果中的紅寶石」之稱。

今年棗樹受暖冬、降雨等天候影響，使得產量僅約去年的三分之一，但農會表示，契作收購的鮮果，售價仍維持與去年每台斤一百八十元，不過受限產量，要買要快！

昨天的紅棗評鑑，計有廿六名棗農通過三百七十四項農藥殘留零檢出入圍，經評審依據紅棗的包裝管理與重量、果實大小、果形外觀、甜度等項目評分。特等由朱龍政奪下，頭等為彭邱金枝，二等為溫劉碧琴、劉建明，三等為黎徳梅、徐立明，另有六名優等，將在廿七日頒獎。

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