3天4溺斃 苗縣公布10大危險水域

2019-07-19

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕天氣酷熱，暑假是民眾戲水高峰期，民眾前往危險水域從事水上活動，而發生意外事故也最多。苗栗縣從十四日到十六日發生四起溺水意外奪走四命，苗栗縣消防局列管一○二處危險水域，並公布十大危險水域，其中以竹南鎮龍鳳漁港和假日之森為最，已加強防溺宣導及危險水域巡邏勸導勤務。

龍鳳漁港沿岸、假日之森海域居首

苗縣十大危險水域分別是龍鳳漁港沿岸、假日之森、後龍鎮水尾沿岸、中港溪南庄鄉河段、苑裡鎮出水海邊、卓蘭鎮老庄溪、泰安鄉汶水溪、通霄鎮火力發電廠後方海域、頭屋鄉明德水庫、後龍溪頭屋鄉河段。

苗栗縣消防局分析歷年溺斃意外，除自殺，多為戲水、釣魚、失足、工作等，地點涵蓋溪河、海邊、漁港碼頭，發生時間以下午四、五點及傍晚六點以後居多。學生族群多數是在下課後或假日、暑假期間戲水發生意外。

縣消防局籲民眾戲水遵守四不

天氣酷熱，苗栗縣十四日到十六日，連續發生四起溺水意外，十四日為民眾駕吉普車到大安溪象鼻吊橋下遊玩渡溪，吉普車不慎卡住河床，一男子協助救援時不慎滑到溺水，消防人員花了三天才尋獲遺體。

十五日則有二名男子分別到後龍溪苗栗市及頭屋鄉河段抓捕魚，一人因穿長褲下水不慎溺水，另一人有心臟疾病，下水上岸後氣絕送醫不治；十六日則是一名男子在卓蘭鎮一處野溪戲水溺水死亡。

苗栗縣消防局分析十大危險水域中，龍鳳漁港與假日之森腹地相連，相當遼闊，宛如海水浴場，不少民眾前往休憩玩樂後下水，等到漲潮時未及時撤離，致溺水意外頻傳。此外，各鄉鎮溪流水域深淺不一，水溫差別甚大，在坡度大的區域，溪中急流及漩流多，稍不注意，容易發生危險。

苗栗縣消防局呼籲民眾遵守「四不」守則，即不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水；另外，無救生員海域務必不能下水，以保障自身安全。

苗栗縣消防局列管的十八鄉鎮市一○二處危險水域，可上網（http://www.mlfd.gov.tw/）查詢。

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