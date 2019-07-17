桃園國際動漫大展 後天起跑

2019-07-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕由市府文化局主辦、邁入第八屆的「桃園國際動漫大展」，將於十九日至廿八日在桃園展演中心一樓登場，今年以「時代╳我的英雄」為策展主軸，推出動漫野餐派對、動漫文創市集、動漫音樂祭、Cosplay及電競大賽等活動，文化局指出，屆時一比一的鋼鐵人、美國隊長及蝙蝠俠等漫威及DC知名英雄角色將同台展示，邀請民眾揪親朋好友一同前往觀展，目前正如火如荼進行場佈，預計明天中午可完成。

今年邀請5國10畫師交流

文化局表示，今年大展邀請來自五國共十位國內外漫畫高手，包括為漫威蜘蛛人、DC蝙蝠俠等美漫英雄作畫的大師Alan Quah及Jimbo Salgado、曾繪製《假面騎士》的「日本機器人動漫教父」山田五郎、「港漫江湖傳奇」袁家寶與馬來西亞人氣漫畫家李國靖，將和台灣漫畫英雄廖文彬、黃熙文、鄭硯允、夏宜嵐及Amuro阿姆羅互相交流。

至28日4個假日 都有活動

特別的是，今年展覽另於中壢馬祖新村眷村文創園區設置「迷你展區」，以卡通「蠟筆小新」為故事場景，融入眷村的空間特色，打造「蠟筆小新到我家」，可望成為動漫展期間熱門的打卡拍照景點。

20日野餐派對 英雄大集結

除了靜態漫畫展，文化局指出，活動期間的四個假日都有活動，包括廿日登場的是「英雄大集結─動漫野餐派對」，當天會有近卅名動漫迷以英雄裝扮現身，化身為蜘蛛人、美國隊長、鋼鐵人等角色，宛如「復仇者聯盟」真人版的聚會，並會邀請蜘蛛人、蝙蝠俠兩大美漫畫家現場讓粉絲拍照、簽名。

21日熱樂祭 人氣樂團演出

廿一日下午一點半邀請到「永遠的假面騎士」山田五郎及「港漫江湖傳奇」袁家寶與粉絲見面，下午三點半則在展演中心二樓演藝廳，舉辦「盛夏飆高音─動漫熱樂祭」，邀請人氣樂團Tiny Mlnim、數碼寶貝、飛雲冰淇淋、虎曜日、酸素人間及許君君演出；廿七日、廿八日分別有Cosplay大賽、「動漫瘋跳趴」，詳情可至「桃園國際動漫大展」官網及臉書粉絲專頁查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法