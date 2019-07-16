竹市挹注1.5億 14校設通學步道

2019-07-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府投入一億五千萬元啟動十四處通學步道改善計畫，其中育賢國中通學步道獲營建署核定一千七百九十五萬元經費，將退縮育賢國中校地，打造圍繞校園西、北、東三側，全長近五百九十一公尺的通學步道，預計九月完工，屆時將提供學生和居民一條安全的步道，讓育賢國中及陽光國小和光鎮里與新光里居民都受惠。

育賢國中將退縮校園圍牆

育賢國中校長黃淑文說，育賢國中正門位在南大路上，受限道路寬度，無法建置人行道，過去學生進出校門只能走在馬路上；校園北側五六七巷也缺乏人行道，加上校園後方與陽光國小相連，上下學尖峰時刻兩校的學生僅能走在車道上，常見與車爭道險象。

黃淑文說，市府針對此情況啟動育賢國中校園改造工程，包括投入二點四億新建校舍育英樓；並經學校教師、家長、社區和專家學者討論後，配合通學步道設計，變更操場位置並退縮校園圍牆，做為學生的通學步道，將投入一千七百九十五萬打造圍繞校園西、北、東三側，寬約一點五公尺到兩公尺、全長近五百九十一公尺的通學步道，解決正門口人車爭道問題，預計九月完工。

教育處表示，這幾年市府啟動通學步道改善計畫，經盤點市轄校園通學環境，已投入超過一點五億元推動十四處通學步道改善。 十四處通學步道包括已完工的兩處，串聯東園國小、交大博愛校區、新竹高商的博愛街通學步道，和元培科大與玄奘大學間的玄奘路通學步道。

2校已完成 6校施工中

施工中的通學步道包括育賢國中、曙光國小與曙光女中周邊、建功國小、載熙國小通學步道、東門國小等六校，以及串聯六校的汀埔圳通學步道。

另，龍山國小、光華國中、內湖國中三處周邊步道已完成規劃設計，未來也會推動新竹國小、頂埔國小、民富國小三所學校周邊通學步道的改善，都已在規劃中。

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