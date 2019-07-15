環署加碼補助 竹縣除最毒海岸線

2019-07-15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，遭非法棄置有毒廢棄物集塵灰，被環保團體稱為「最毒海岸線」。新竹縣政府再獲環保署補助三千兩百九十萬元進行二期清除作業，清除第一期中意外發現潛藏的一萬兩千多公噸集塵灰，希望十月底全數清除，洗刷惡名。

有毒集塵灰比預估多1.2萬噸

針對此汙染場址，縣府先前向環保署爭取三千八百萬元，於前年九月開工移除被棄置的集塵灰，未料開挖後發現數量遠超過原先採樣調查所做的預估，多出高達一萬兩千多公噸，因此與執行移除計畫的台灣鋼聯公司變更契約內容以擴充清運數量，台灣鋼聯因要收運的集塵灰數量超過原呈報的五千公噸，必須辦理環評變更。

環署補助3290萬進行二期清運

今年一月底，行政院政務委員吳澤成到場會勘，縣府再爭取中央補助新增的二期移除費用。由於二期清除作業須要環評變更及中央核定補助款都要時間作業，五月初完成一期工程後暫時停工。

縣環保局拚10月底全數清除

縣府環保局代理局長羅仕臣說，汙染場址長約兩公里，以鳳鼻隧道為界，分成南、北兩區，合計集塵灰重量約兩千七百六十公噸。其中隧道西側的南區雖僅四百公尺長，卻是被偷倒最集中處。

目前一期工程已清運四千九百六十三公噸，現場另打包篩測暫存八百零七公噸，預估還有九千五百六十三公噸尚待清除。由於一期移除工程開工後陸續遭遇氣候、海象、地質及軍方打靶訓練管制等多種困難。環局目前正配合台灣鋼聯變更環評，只要變更過關就可啟動二期清運。

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