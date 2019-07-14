近10年最慘 卓蘭葡萄減產4成

2019-07-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮為全台最北端的葡萄產地，全鎮栽種面積超過五百公頃，但今年葡萄於五月授粉期時，受連續降雨影響，結果不佳、水傷嚴重，更出現露菌病，約有三百公頃遭殃；卓蘭鎮農會估計，今年產量將最多將減少四成，是近十年來減產最高幅度。

農會力拚穩住往年價格

針對卓蘭葡萄農損，農委會已公告發放天然災害救助金。卓蘭鎮農會依每公頃平均兩萬台斤計算，如今每公頃約減少八千台斤產量；卓蘭鎮農會表示，往年批發價一箱十六台斤約四百五十至七百元，農民直銷價約每台斤約八十元，雖減產幅度大，但農會會盡力穩住價格與往年差不多。

連續降雨害授粉期染病

農會指出，五月份鋒面連續強降雨，積水宣洩不及無法順利排出果園，導致葡萄果樹根部泡水過久，出現缺氧現象，也由於葡萄根系發病，不少果樹長出氣根，代表損害嚴重。

農會表示，當葡萄根系因水量過多缺氧，就無法順利將養分輸送到葡萄果實，一旦果實無法得到根部輸送的養分，無法發育完全，果實顏色就會變黑，導致賣相太差，農民只好忍痛剪除。

農民說，原本預估七、八月即可採收，過去幾個月來辛勞付出也能有回報，沒想到天公不作美，凶猛雨勢讓他們措手不及，只能眼睜睜看著辛苦栽種的葡萄果樹泡水，相當心疼。

另，因之前梅雨鋒面連續降雨，農民也找無空檔噴灑防治藥物，促使露菌病在高溫高濕的環境傳播盛行，造成葡萄果樹葉片變黃，也嚴重影響葡萄果樹進行光合作用，葡萄果實無法得到充足養分，也是造成今年大幅減產原因之一。

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